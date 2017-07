Luis de Haro anuncia una querella contra la dirección de Vamos Granada

La crisis interna de Vamos Granada va camino de convertirse en un culebrón venezolano. Pilar Rivas se estrenó ayer como nueva portavoz de la formación, sentada entre Luis de Haro, que vivió su último acto como edil de la formación antes de pasar a concejal no adscrito, y la exportavoz Marta Gutiérrez, que antes del pleno registró ante la Secretaría del Ayuntamiento una solicitud en la que los representantes "legales" del partido piden que se tome en conocimiento que Luis de Haro pasa al grupo de no adscritos y que no se tenga en cuenta el cambio de portavoz por haberse "vulnerado" el principio de confianza legítima.

El estreno en la portavocía de Pilar Rivas

Vamos Granada ratificó ayer la determinación tomada sobre Luis de Haro, que no es militante de Vamos Granada y que también pasará al mismo grupo de no adscritos en la Diputación de Granada, donde tiene acta como representante. No obstante, en el pleno ordinario celebrado ayer, De Haro intervino como integrante de Vamos Granada en algunos puntos de la sesión, en la que se tomó conocimiento del cambio de portavoz, que relega a la que fue número uno de la lista electoral en 2015, Marta Gutiérrez, que aseguró que se ha registrado ante la Secretaría del Ayuntamiento una solicitud en la que los representantes "legales" del partido piden que no se tenga en cuenta el cambio de portavoz por haberse "vulnerado" el principio de confianza legítima. A este respecto, el secretario del pleno, Ildefonso Cobo, explicó que elaborará un informe para pronunciarse sobre los trámites iniciados por Vamos Granada.