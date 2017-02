Luz verde a los taxis de siete plazas

Las personas con movilidad reducida, las familias numerosas y los grupos de turistas o de amigos tendrán un poco más fácil sus desplazamientos por la capital a partir del mes de noviembre. La Junta de Andalucía ha autorizado en Granada los taxis de siete plazas, por lo que antes de que termine el año el 5% de la flota de taxis (formada actualmente por 560 vehículos) tendrá que convertirse en eurotaxis, o lo que es lo mismo, coches adaptados para poder atender, principalmente, a personas con movilidad reducida pero también a este otro grupo de clientes con un perfil más turístico. El Ayuntamiento de Granada ya ha descartado que vaya a otorgar nuevas licencias para cumplir con esta ratio, sobre todo atendiendo a la escasez de trabajo que padece el sector tras la crisis, así que ha optado por fomentar ayudas e incentivar que 21 de los taxis que circulan actualmente por la capital se reconviertan. La concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, reconoció que en el mes de noviembre debe haber 27 eurotaxis. Actualmente hay 6... así que nos faltan 21.

Ayer, la plaza del Carmen se convirtió en escenario de protestas del sector que se manifestó dividido en dos grupos. Antonio Jesús Zarza, responsable del sector de transportes de UGT en Granada dejó claro ayer que hablaba por boca de los trabajadores y denunció el incumplimiento de la ley por parte del alcalde y de la Delegación de transporte. "Hay una ley que dice que el 5% de las licencias tienen que ser para taxis adaptados a discapacitados. Actualmente se han reconvertido 4. Nosotros solo sabemos que la ley dice que si no se reconvierten, el Ayuntamiento tiene que sacarlas a concurso", apuntó Zarza, quien afirmó que los asalariados "no vamos a tolerar que se prevarique con un asunto como éste". "La ley que obliga a que el 5% de la flota sean eurotaxis es de 2007 hasta 2017, que es el tope, tenían diez años para hacerlo, si no lo han querido hacer no es nuestro problema", afirmó.

Al otro lado de la plaza se situaron los propietarios de licencias. Juan Túnez, presidente de la gremial del taxi, advirtió que muchos de los compañeros que se manifestaban en frente "tienen sus licencias, bien a nombre de sus hijos o de algún familiar. Lo que quieren es otra licencia", declaró Túnez, quien estima que una licencia se está vendiendo actualmente por unos 80.000-90.000 euros.

"Es cierto que hay una orden por la cual para final de año el 5% de los vehículos tienen que ser eurotaxis, pero esto debe hacerse con la transformación de los ya existentes. Estamos sobredimensionados. Granada es una de las diez ciudades de España donde más taxis hay por cada mil habitantes" apuntó el responsable de la gremial del taxi, quien dijo entender el "interés legítimo de los trabajadores", aunque no entiende por qué si se crearan licencias deberían ser "para estos señores, en lugar de ponerlas en el mercado con un coste real". Túnez recordó ayer que el Ayuntamiento en un estudio propio reconoció que en Granada sobran en torno a 150 licencias.

Más allá de los intereses económicos del sector, desde Facua insisten en que es fundamental cubrir este servicio para evitar las situaciones dramáticas que actualmente se estan dando entre las personas con movilidad reducida. "Hay gente con derecho a desplazarse a la que no se está dando respuesta", afirman los consumidores.