METROUna condena de 10 años y 1 día

El 23 de abril de 2007 comenzaron las obras del Metro de Granada. Diez años y un día después, aún no han acabado. El Metro continúa a la espera de su inauguración prevista, si todo sale según lo previsto, para mediados de mayo. Ante esta situación, el PP se echó ayer a la calle para conmemorar este "triste aniversario" con un acto en el que estuvieron presentes la parlamentaria Ana Vanessa García, los portavoces populares en Armilla (Antonio Ayllón) y Maracena (Asunción Martínez), el portavoz adjunto en Granada, Antonio Granados, y la concejal en Albolote Marta Nievas, quienes coincidieron en su diagnóstico: hay un culpable de este "desperdicio de tiempo y dinero" y es la Junta.

Ana Vanessa García afirmó que este interminable retraso "es la consecuencia de la improvisación absoluta y la ausencia de una planificación seria" y dejó claro que la obra es "un fiasco" marcada "por el oscurantismo, por el maltrato a los municipios por los que discurre y por un incremento de presupuesto desorbitado". En ese sentido, la parlamentaria recordó que el presupuesto inicial se fijó en 276 millones de euros y ahora se sitúa en 558. Siendo esto grave, también lo es que la Junta "no haya presentado ninguna certificación de obra" ni que ésta se haya auditado. "No se sabe por qué se ha doblado el presupuesto", enfatizó García, para añadir que el gobierno andaluz tampoco ha especificado quiénes y de qué forma van a pagar la subvención al transporte ni los dos millones en los que la propia Junta ha cifrado el precio de los transbordos. Así, a menos de un mes del estreno del transporte, "no sabemos cuánto aportarán los ayuntamientos" a pesar de que, "desde hace cinco años están aportando unas cantidades en los tributos de la Comunidad Autónoma.

El PSOE recuerda que el proyecto se modificó en la capital varias veces a petición del ex alcalde

García también comparó el "gasto de tiempo" que está significando el Metro con el que se invirtió en obras emblemáticas en España y en otros países. Así, recalcó que el Empire State Building de Nueva York se levantó en 410 días, que el Eurotúnel que conecta Francia e Inglaterra tardó en hacerse 2.372 o que el Puente de la Constitución, en Cádiz, estuvo operativo en 2.870. "Aquí ya pasamos de los 3.650 y el Metro sigue sin estar", insistió. Por otra parte, destacó que la Junta tampoco sale bien parada cuando se compara su trabajo con el realizado en infraestructuras similares. El tranvía de Vitoria, ciudad con una población más o menos similar a Granada, se hizo en 790 días y el de Toulouse, con dos líneas, en 2.920.

Antonio Granados bautizó la obra del Metro como la de las tres íes: "Incapacidad, insolvencia e improvisación". El portavoz adjunto en Granada acusó a la Junta de "castigar a los ayuntamientos" por donde discurrirá el Metro, y mencionó la "cicatriz" que ha supuesto la obra para Granada los cientos de comercios "que se vieron abocados al cierre". También criticó que todavía no se hayan realizado las obras complementarias del eje Palencia-Arabial, aunque cabe destacar que el diseño de esta zona es trabajo del Ayuntamiento d y no de la Junta y ha sufrido varias modificaciones ante la falta de acuerdo con los comerciantes y vecinos que se opusieron a la construcción de un carril bici.

Antonio Ayllón echó la vista atrás para decir que el trazado del Metro en Armilla "rompió a la ciudad en dos y desde entonces la movilidad es un calvario. El portavoz también se quejó de que la Junta prometió mediante un convenio "compensar" las molestias con obras valoradas en 6,5 millones "y al final sólo ha gastado 1,2 millones en arreglar una calle". Ayllón también pronosticó un caos de tráfico en el nudo entre el Hospital del PTS y el Nevada.

El PSOE no tardó en contestar a estas críticas. El parlamentario andaluz Miguel Castellano calificó de "triste y lamentable" que el PP "siembre dudas entre la ciudadanía sobre un proyecto que en breve mejorará la movilidad de miles de personas".

"Olvidan que la Junta siempre ha sido sensible a las peticiones planteados por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada sobre este proyecto, como al soterramiento a su paso por el Camino de Ronda, el cambio de ubicación de la estación de intercambio modal con el AVE, o las contraprestaciones por no soterrar finalmente el cruce del Zaidín. Unos cambios, añadió, planteados por el exalcalde José Torres Hurtado que han tenido derivaciones económicas y de plazos. Razón por la que Castellano censuró que los populares "ahora acusen a la Junta de retrasos o incrementos de inversión derivados de las peticiones de su partido".

Respecto la incidencia que el Metro tendrá en los comercios, el dirigente socialista aseguró que "la cortedad de miras del PP es manifiesta". destacó los efectos positivos que ya se han dado en ciudades como Málaga o Sevilla.