'Madrecita del alma' y Los 3 de Granada

Las canciones dedicadas a las madres se cuentan por docenas; son temas entrañables, muy comerciales, de fácil venta y cuyas sentimentales letras calan con facilidad en el gran público aunque algunas no sean precisamente obras de arte ni en su música ni en su dulzona letra. Cuando el compositor cubano Osvaldo Farrés escribió el bolero Madrecita en 1954 no podía suponer que se convertiría en el himno de todas las madres cubanas; himno cantado mil veces por el también cubano Antonio Machín. Una bonita canción que Farrés dedicó a su madre que era precisamente sorda; no pudo oír la música ni la voz del entonces bolerista de moda, Fernando Albuerne, pero sentía la ternura de la letra y debía estremecerse cuando leyera estas estrofas escritas por su propio hijo: "aunque amores yo tenga en la vida… como el tuyo, jamás madre mía, como el tuyo no habré de encontrar".

Unos años después, en 1960, la familia Escobar con Manolo de solista, popularizó otra relamida canción dedicada a su madre, el pasodoble Madrecita María del Carmen: "hoy te canto esta bella canción. Con ella te brindo mi cariño y, lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón".

Traemos a la página de hoy el recuerdo de un trío granadino de allá por los años 60 y tal vez más conocido fuera de nuestras fronteras que en la propia Granada. Lo formaban tres jóvenes artistas que respondían a los nombres de Fermín Padilla, Luis García y Antonio Fernández de Moya; eran los que paseaban su nombre artístico como Los 3 de Granada. Con un par de instrumentos, laúd y guitarra, y la voz del solista recorrieron media Europa llevando ánimo y esperanza a los miles de emigrantes españoles que por entonces hubieron de salir de nuestras fronteras para que los que nos quedamos viviéramos algo mejor. Los 3 de Granada se instalaron en París actuando junto a figuras como Luis Mariano y Gloria Lasso, hasta que les salió un sustancioso contrato en Israel en 1963; la sala de fiestas El Mandarín exhibía con orgullo el cartel con sus nombres en grandes caracteres. En Grecia, Yugoslavia, Bulgaria, Holanda, Francia… supieron de los éxitos de estos granadinos que recuerdan todavía hoy los emocionados aplausos de miles de emigrantes con sus lágrimas saltadas cuando interpretaban la tierna canción Recuerdo a mi madre, con letra y música del todavía hoy maestro y director del Coro músico vocal Azahar, Antonio Fernández de Moya. La voz del solista Fermín llegaba al corazón de aquellos españoles que rápidamente interiorizaban el argumento: "esta canción la dedico a todas las madres de España, que tienen a sus hijos muy lejos y en tierra extraña".

Sabemos que en su repertorio abundaban los temas andaluces, que cantaron mil veces el Porompompero, Embrujo de Granada y hasta la conocida canción de tuna Clavelitos, pero el tema Recuerdo a mi madre habrían de repetirlo varias veces ante un público entregado que llenaba las salas deshecho en aplausos y en nostálgicas añoranzas. De vuelta a España el grupo pasó a llamarse Ruth y los Granada por la incorporación de la cantante israelí Ruth; sus actuaciones en Marbella con las salas a rebosar interpretando clásicos boleros: Envidia, Caminito… todavía habrá quien los recuerde con cariño.

No está mal valorar, aunque sea un poco tarde, a estos modestos artistas granadinos que en la triste etapa de la emigración jugaron un importante papel, no solo paseando con arte el nombre de Granada, sino también llevando alegría y consuelo a aquellos compatriotas que se dejaron tierra y familia para buscarse la vida. Si la canción Recuerdo a mi madre colaboró algo en mejorar el ánimo de nuestros paisanos, a lo mejor su autor merece, más que otros, alguno de esos reconocimientos que ahora se reparten como rosquillas y al primero que pasa, aunque sea de puntillas.