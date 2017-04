Málaga y Sevilla ganan el pulso a Granada y se llevan las nuevas secciones de lo penal

Se cumplieron los pronósticos. El pleno de la sala de Gobierno del TSJA acordó ayer la marcha a Sevilla y Málaga de las dos nuevas secciones penales con las que contará en un futuro el Alto Tribunal. 23 de los 28 asistentes (cuatro no pudieron asistir) dieron su visto bueno a una dispersión que, de materializarse, supondrá un duro golpe a la histórica capitalidad judicial de Granada. La decisión no es firme puesto que la última palabra la tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia, pero fuerza una tesitura que en virtud del Estatuto de Autonomía Andaluz y atendiendo a criterios económicos y de eficiencia no debería tener discusión: la capitalidad judicial en Andalucía la ostenta Granada.

Aunque los datos de la votación son apabullantes (era de esperar puesto que la propuesta partió de la Asociación Profesional de la Magistratura que por sí sola aglutina a 15 miembros), la votación cuenta con un hecho singular muy a tener en cuenta: el voto particular del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al que se sumaron tres miembros de la sala de Gobierno, mientras que uno se abstuvo.

En la justificación de ese voto particular, Del Río defiende que "no concurren circunstancias objetivas para esa división en el momento actual y no contribuye a una mejor administración de justicia, por lo que es más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la sala civil y penal del TSJA, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento".

Además de por su valor en si, el voto particular del presidente es sintomático, teniendo en cuenta que Del Río es natural de Jaén, lo que lo sitúa fuera de los intereses territoriales de Granada, Sevilla o Málaga. A partir de ahora habrá que ver cómo se valora en el CGPJ este voto particular.

El presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, se pronunció ayer sobre esta decisión y mostró "el apoyo absoluto de los populares granadinos" para que la sección de lo Penal del TSJA que va a conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales andaluzas fije su ubicación en Granada.

Según el presidente del PP granadino, "no existen razones técnicas objetivas ni de mejora de la administración de justicia que avalen la dispersión, sin embargo sí hay motivos que justifiquen que se ubiquen en Granada, sede del Alto Tribunal Andaluz y de la Fiscalía Superior de Andalucía".

Entre estos motivos Pérez señaló que "el ahorro de costes, la operatividad y la unificación de criterios y doctrina avalan que la sede única de la Sección Penal esté ubicada en la sede del TSJA, como ocurre en otras comunidades autónomas, donde se pondrán en marcha en cuestión de meses". Además Pérez defendió que "no se puede violentar lo establecido en el propio Estatuto de Autonomía, que fija la capitalidad judicial en Granada. De lo contrario estaríamos vaciando de contenido la sede del TSJA y rompiendo el equilibrio territorial en perjuicio de Granada". Pérez afirmó también que "cuando la presentación de escritos es telemática y no hay celebración de vistas presenciales que obliguen a profesionales y justiciables a hacer desplazamiento alguno, no tiene justificación alguna que se dispersen las secciones de lo penal.