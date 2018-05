Manifestación y 'performance' en la Plaza del Carmen

Diversos colectivos sociales organizaron ayer varias marchas por la ciudad que confluyeron en la Plaza del Carmen bajo el eslogan común de 'Granada no está en venta'. La columna blanca partió de la plaza de la Hípica bajo el lema 'Nuestros derechos no están en venta. Salud, educación y ley de dependencia dignas ya'. La columna amarilla salió de la estación de Andaluces bajo el lema 'Tren sí, muros no', mientras que la columna naranja partió del Paseo de los Tristes bajo el lema 'Frente al turismo de masas, recuperemos nuestros barrios'. Los colectivos consideran que la ciudad ha sufrido una "merma considerable" en su autonomía local y en las arcas municipales, tal y como recogen en un escrito realizado de forma conjunta a modo de manifiesto. En el texto, denuncian "grandes desequilibrios en la economía municipal".