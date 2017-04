Manuel Pérez, el candidato pertinaz para liderar el PSOE

El granadino Manuel Pérez lleva presentándose a las primarias del PSOE desde 2008. Nunca ha conseguido los más de 9.000 avales necesarios para optar a la secretaría general, pero ya ha sido precandidato junto a José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba o Pedro Sánchez. El PSOE le ha abierto una cuenta bancaria para que ingrese el dinero que recaude para su campaña y ya ha enviado circulares a las agrupaciones socialistas solicitando un encuentro con los afiliados. Reconoce que "lo mínimo" que pretende es dar un toque de atención, aunque espera que los militantes puedan escuchar su mensaje. "No renuncio a nada una vez que los afiliados comprueben que soy una persona preparada, que no soy un loco", señala el ya precandidato para dirigir el PSOE que cuenta en su currículum con tres licenciaturas: Derecho, Medicina y Economía. "No he acumulado títulos por colgarlos en casa, he trabajado en la banca 20 años y he ejercido como médico cerca de 25", subraya. "He dicho que soy un mindundi político, pero mi currículum está ahí".

Sus competidores son ahora Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez, que en su opinión no significan una alternativa "fiable" para dirigir a los socialistas. "Ninguno ha trabajado en su vida y lo que yo defiendo es que al menos hay que tener una experiencia laboral de al menos 15 años para optar a un cargo público", defiende Manuel Pérez, aunque recuerda a continuación que la Constitución recoge que cualquiera puede ser presidente del Gobierno. "Pero lo cierto es que el país cada vez va peor, estamos en la ruina moral y económica y entiendo que hace falta gente con preparación".

En su receta para liderar a los socialistas durante los próximos cuatro años parte de la base de que la crisis es un "camelo" porque el dinero no ha desaparecido, "sino que ha cambiado de manos de manera perversa e ilegal". Otra idea es disminuir una hora de trabajo por persona, lo que podría generar en su opinión más de tres millones de empleos. "La gente tiene derecho a una renta vital, pero también a trabajar con dignidad", afirma.

Tiene delante la hercúlea tarea de reunir los 9.368 avales que necesita para que su candidatura sea oficial. "No sé lo que me dará tiempo a hacer en 15 días, si es que me avisan porque hasta ahora nadie me ha llamado nunca, pero estoy abierto a hablar en cualquier sitio de España porque los militantes tienen que escuchar otras opciones", declara.

Manuel Pérez está afiliado al PSOE de Granada y su aparición en la escena política ya se ha convertido en una costumbre cada cuatro años. Asume que tiene pocas posibilidades de que a la cuarta sea la vencida, pero no hace al llamado "aparato" responsable, "más bien a tres o cuatro personas que están pendientes de su cargo y que son los responsables de la degeneración del partido". De momento, hasta el 4 de mayo, cuando tenga que presentar los avales en Ferraz, es tan precandidato como Susana Díaz o Pedro Sánchez.