La Marea Amarilla pide separar la política de la movilización para luchar por el AVE

Pasó con las movilizaciones sanitarias y ahora, también, con la lucha por las conexiones ferroviarias. La pelea política se entremezcla con los intereses de Granada en las protestas para exigir las infraestructuras que merece la provincia. Durante la celebración de la Mesa del Ferrocarril, el PP anunció que todavía desconoce si asistirá a la manifestación convocada para el próximo domingo. Está a la espera de la decisión del alcalde de Granada quien no participó en las manifestaciones celebradas durante la crisis sanitaria. Ante esta tesitura, la Marea Amarilla recuerda que esta nueva manifestación está lejos de ser política. Es una protesta para exigir las conexiones que se merecen los granadinos y deben quedar al margen de las peleas de signos.

A cuatro días de la movilización, los convocantes Marea Amarilla y Granada en Marcha tienen previsto mantener hoy una reunión para concretar la protesta que partirá a las 12:00 de la estación de Renfe en dirección a Puerta Real. En este sentido, el portavoz José Fernández Ocaña explicó ayer que se está estudiando la posibilidad de grabar algunos vídeos para compartirlos en las redes sociales y llamar a la ciudadanía a esta protesta que busca conectar Granada.

En el mismo día, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, exigió al Estado que priorice las conexiones ferroviarias de Granada en los presupuestos generales. Lo hizo tras la celebración el pasado lunes de la Mesa por el Ferrocarril para analizar la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna a las obras del AVE. "Hay un consenso de todos los colectivos en torno a una exigencia: Queremos respuestas claras de por qué no tenemos conexiones ferroviarias", explicó ayer Cuenca quién recordó que existe un compromiso por parte del ministro de Fomento de convocar la comisión de seguimiento de las obras del AVE. En este encuentro, Cuenca espera que se presenten datos concretos. "Pedimos que haya compromisos por escrito de cómo se va a soterrar el AVE a la llegada de nuestra ciudad o que nos digan con datos y nos expliquen técnicamente si se puede recuperar la conexión con Moreda", incidió el alcalde que espera iniciar un proceso "real de documentación para que ya no haya más dudas y no nos sintamos mareados con estos proyectos futuros de soterramiento e integración del AVE en nuestra ciudad".

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, calificó ayer como "decepcionantes" los primeros "cien días en blanco" para Andalucía del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy y lamentó que, pese a las "romerías de ministros" y las "declaraciones de boquilla", el Ejecutivo central del PP se ha comportado en este periodo "como siempre, con desprecio" a las demandas andaluzas. Entre otros asuntos, Vázquez criticó los "claros agravios" en relación a Andalucía, con "nuevos episodios de discriminación en materia de infraestructuras "que se suman a la larga lista de los últimos cinco años". Entre otros, citó el "nuevo revés" a la conexión Algeciras-Bobadilla y el "nuevo retraso" en las obras del AVE a Granada.