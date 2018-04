Las 'María Lejárraga' del nuevo siglo reivindican su protagonismo

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, apostó ayer por un "verdadero" cambio social que transforme las estructuras para que las mujeres sean "protagonistas, copartícipes y ciudadanas de primera", al tiempo que aseveró que el Partido Socialista "no parará" hasta conseguirlo "ni permitirá que se den paso atrás en los derechos y libertades conquistados por las mujeres". En el acto de entrega de los premios de Igualdad María Lejárraga 2018 que concede anualmente el PSOE de Granada, Entrena afirmó que "la desigualdad a día de hoy sigue teniendo muchas caras" e insistió en la necesidad de acabar con las "actitudes machistas y los comportamientos deleznables que atentan contra las mujeres en el ámbito laboral, social y personal". Para ello, el socialista pidió "poner todo el empeño, y hacerlo de verdad, con valores, con hechos y con dinero". "No como hace Rajoy colgándose un lazo en la solapa mientras incumple su compromiso económico con el Pacto contra la Violencia de Género", puntualizó para censurar que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 "no incluyen los 120 millones comprometidos para que comunidades y ayuntamientos desarrollen las medidas para atajar la violencia machista".

El PSOE de Granada reconoció el papel de la militante más antigua de la Agrupación de Motril, Carmen Paqué, un trámite que formalizó en 1977, en momentos clave y complejos de la Transición. A María Ángeles Ruiz (Otura), por su trayectoria en la educación y la igualdad y, a título póstumo, a Encarnación Fernández (Ogíjares), rostro emblemático de Granada durante sesenta años, desde que, con apenas veinte, empezara a trabajar como vendedora ambulante. El PSOE también reconoció a Encarnación Tito (Lanjarón), Encarnación Pérez (Guadix), Concepción Amor Reyes (Agrupación Láchar-Peñuelas), Milagros Mantilla (Granada capital), Asunción Fernández (Atarfe) y María Rosa Serrano (Las Gabias). Todas las premiadas recibieron un grabado de la pintora Asunción Jódar, María de la O Lejárraga García.