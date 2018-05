Matemáticas albaicineras

"Si hay algo que les caracteriza, un rasgo común, es que no se asustan ante los retos". No es que sean unos cocos con los números -que posiblemente lo sean-, ni extremadamente brillantes en sus estudios -aunque también podrían serlo-, ni responsables y hacendosos -algo que no es descartable- "lo que les distingue de los demás es que se motivan con la dificultad". Así define Juan Francisco Ruiz, profesor de Didáctica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (UGR) al grupillo de 42 estudiantes de segundo de la ESO y un puñado de profesores que aguardan con paciencia a los pies de la Puerta Elvira a que dé comienzo la segunda jornada de la fase regional de la Olimpiada Matemática Thales, organizada por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM).

Granada es la sede para la trigésimo cuarta edición de esta particular competición estudiantil. El objetivo del torno es "promover la vocación" de futuros matemáticos y "desarrollar el talento" es esta área, apaleada por el sambenito de ser una asignatura dura, áspera y poco atractiva. "De alguna forma, hay poca afectividad hacia las Matemáticas", resume Ruiz, que asume que "pesa el cliché" y la "visión social" sobre una asignatura que, en su ámbito curricular, se suele constreñir al cálculo y que olvida la transversalidad, su capacidad de hilarse con cualquier aspecto de la vida. Por eso, en esta Olimpiada Matemática que se disputa en Granada -y que cuenta con la colaboración de Unicaja, Casio y el Ayuntamiento de la capital- las propuestas de problemas buscan que los participantes hagan uso del "razonamiento" matemático, no "la destreza en el cálculo". De hecho, ayer, en la prueba por equipos, ninguno de los estudiantes llevaba calculadora.

Se programó una gimkana que recorrió el barrio del Albaicín, con inicio en Elvira y fin en el Paseo de los Tristes. Del resultado de esta prueba y de la individual realizada el jueves saldrá la clasificación final de la Olimpiada SAEM, que se dará a conocer hoy en la clausura, en la Facultad de Ciencias. Los seis mejores de esta fase regional representarán a Andalucía en la fase nacional, que se disputará en Valencia.

Además de razonar, estos tres días sirven para "dar valor a la convivencia" entre chicos de 14 años. Hasta Granada han venido cinco chavales de cada una de las provincias andaluzas más dos de Melilla, seleccionados en la fase provincial. Además, una veintena de profesores se encargan de las pruebas y de acompañar a los estudiantes. La Alhambra o el Parque de las Ciencias también han entrado en el intenso programa de la competición, que incluye actividades como un concurso de fotografía.