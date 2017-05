Medidas sí, pero sin castigar a ciudadanos y funcionarios

Los grupos de la oposición recibieron ayer a primera hora este plan de ajuste que pretende ser la hoja de ruta para desatascar las debilitadas arcas municipales. Por primera vez en meses se mostraron cautos en sus críticas a la espera de estudiar con mayor profundidad el documento y celebrando que el equipo de gobierno, por fin, haya presentado un documento sobre el que trabajar. Era la exigencia de estos grupos que ahora desean plantear sus sugerencias para mejorar este plan que trabaja con vistas a sanear la economía en un plazo de diez años.

El PP descartó hacer valoraciones hasta hoy, día en que tiene prevista una rueda de prensa. Sí lo hicieron Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida. El portavoz de C's, Manuel Olivares, se mostró satisfecho de que el equipo de gobierno haya cumplido con la creación de este plan. "Vamos a analizar el documento para introducir mejoras y encauzar unas cuentas que venían rojas", detalló el concejal, que consideró imprescindible encontrar el equilibrio para el sostenimiento de los recursos y la calidad del servicio dentro de ratios de bienestar social. Eso sí, consideró que sería un mejor planteamiento si redujera determinados puestos de libre designación como el asesor de Alcaldía que, según Olivares, tiene un coste altísimo que supera los 120.000 euros y se "debería haber evitado".

El portavoz remarcó la necesidad de cumplir el plan pues de lo contrario será inútil. "Esta es la mayor preocupación de nuestro grupo. Venimos con antecedentes que nos hacer ser escépticos. Desde 2012 se aprobó un plan que no se cumplió. En 2013 se hizo una modificación que tampoco se cumplió al igual que pasó con el de 2014. Así, abogó por que todos los grupos se sienten a debatir y trabajen y se marquen unos ítems para garantizar que el plan "viene para quedarse".

Por su parte, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, consideró que las medidas no equilibran el presupuesto y van a seguir generando déficit. "Tampoco creemos que sirvan para absorber la deuda que ya existe", dijo la edil quien consideró que "muchas medidas pueden ser efectivas sobre el papel pero la realidad es que hay un desfase entre el presupuesto formal que dejó el PP y la realidad económica del Ayuntamiento, donde se gasta más y se ingresa menos de lo que pone en los documentos".

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, entiende que a la propuesta le queda mucho por mejorar para convertirse en un plan creíble y ejecutable que resuelva los problemas estructurales de la economía municipal. "Las medidas que se plantean en reducción de puestos directivos son insuficientes", dijo el concejal, que estima que si estos cargos los realizara el personal del Ayuntamiento supondría un ahorro de medio millón de euros .

Por otra parte, criticó la amortización de las plazas y abogó por reconvertirlas en puestos de personal base para que no se pierda empleo público. En cuanto a las medidas referidas a ingresos, Puentedura cree que las previsiones para mejorar la gestión de los tributos son insuficientes para acabar con el fraude fiscal. "Por ejemplo, con respecto al IBI no se ataja con el problema de más de 2.000 exenciones fiscales sobre actividades lucrativas no sujetas a criterios de exención". Respecto a la subida de este impuesto por la actualización de los valores catastrales en un 4% durante los próximos tres años, pidió que se apliquen criterios de progresividad y que no afecten a las familias más modestas. "Que se plantee el recargo a viviendas vacías en manos de entidades financieras y bancos", destacó.

Por último, pidió más medidas para el transporte público de tal forma que se logre una mejor eficiencia del servicio que rescate a los viajeros perdidos con la LAC. Desde IU, además, van a presentar medidas para mejorar este plan de saneamiento con soluciones a corto y medio plazo. Puentedura apoya el equilibrio de las cuentas pero no a costa de que los ciudadanos paguen las consecuencias de una gestión "nefasta" con recortes o aumento injustificado de impuestos y tasas municipales".