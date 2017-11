Medio centenar de taxistas se unen a una marcha en Madrid para protestar contra las VTC

Más de medio centenar de taxistas de Granada participaron ayer en una macromanifestación celebrada en Madrid para defender el taxi como servicio público ante las nuevas concesiones de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) para empresas como Uber y Cabify. Se trata de la séptima convocatoria celebrada en la capital de España para defender el trabajo de los taxistas y protestar ante las nuevas prácticas que están provocando una auténtica competencia desleal para el sector.

En total 55 taxistas de Granada se trasladaron hasta Madrid para asistir a esta multitudinaria marcha, la más populosa de las celebradas, y que congregó a miles de personas. De forma paralela se convocó un paro de 24 horas que también fue seguido en Granada, que contó con un 30% de servicios mínimos, tal y como detalló ayer el presidente de la Gremial del Taxi en la capital, Ramón Alcaraz. Alcaraz, que estuvo presente en la movilización, se sintió algo desanimado pues la marcha había reunido a menos personas que en las anteriores, y además no lograron reunirse con ningún representante del Gobierno.

No obstante, declaró que seguirán luchando para evitar que las licencias VTC acaben de barrer un mercado que se resintió especialmente con la concesión masiva de licencias en los últimos años. En este sentido, Alcaraz resaltó que en ciudades como Madrid el ratio es de una licencia VTC por cada 3 de taxi cuando debería ser una por cada 50. "Aquí se han superado ya las 5.000 licencias de VTC que operan junto a 17.000 taxis", detalló Alcaraz, quien recordó que en Granada todavía no han desembarcado las plataformas Uber o Cabify. Sin embargo, cree que será cuestión de tiempo. No obstante, también hay empresas que ya operan con esas VTC.

El pasado martes, en vísperas a la movilización, el Ministerio de Fomento anunció que ultima medidas urgentes destinadas a mejorar la situación en el sector del taxi y en el alquiler de vehículos con conductos. Según detalló a través de un comunicado las recientes sentencias que otorgan nuevas licencias VTC son consecuencia del vacío legal que se produjo tras la aprobación en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la Ley Ómnibus. Ante esta situación la Administración General del Estado se ha personado en los procedimientos judiciales activos relativos al vacío legal creado por la Ley Ómnibus con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias VTC por esta vía. Además el Gobierno se compromete a reforzar la lucha contra el fraude e intrusismo en la prestación de este tipo de servicios.