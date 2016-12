La Mesa del Ferrocarril, dispuesta a tomar la calle para exigir mejoras

La Mesa del Ferrocarril de Andalucía Oriental integrada por las provincias de Granada, Almería y Jaén reafirmó ayer la voluntad de "no bajar la guardia" en la lucha para reclamar unas condiciones de primera para la red que afecta a la vertiente este de la región. Guadix acogió una nueva reunión de las plataformas ciudadanas que lideran esta reivindicación que a su vez cuentan con el respaldo de las instituciones. La 'triple entente' acordó la elaboración del borrador de un manifiesto que queda a expensas de plasmar sobre el papel cada una de las reivindicaciones propias de cada una de las mesas provinciales. Como ayer apuntó el alcalde de Granada, Paco Cuenca (PSOE), la provincia granadina es el "corazón" ferroviario de Andalucía Oriental al estar en el centro de la red para desplazarse por tren hacia Madrid y a Sevilla.

En ese sentido, los asistentes al encuentro acordaron reclamar explicaciones "cuanto antes" al Ministerio de Fomento sobre el estado en el que se encuentran las obras del AVE en Loja y la posible reapertura de la vía de Moreda -como opción alternativa al cierre de la línea de Bobadilla- con un "mínimo de inversión" para establecer conexión con Madrid a través de Linares-Baeza (Jaén).

Por otro lado, las tres partes plantean en una fase inicial, la convocatoria de movilizaciones para hacer patente el agravio comparativo con la propia Andalucía Occidental además de otros puntos de España. A falta de concretar dichas acciones puesto que a día de hoy están en el aire, estas podrían iniciarse a partir del próximo mes de enero. Fecha en la que está prevista que se produzcan nuevos encuentros en los que se defina la posibilidad de iniciar acciones de presión conjuntas.

De este modo, el manifiesto que surgió de este encuentro "está casi listo" y también incluye la recuperación de la variante de Loja. Un modo de 'batallar' de "luchar" de manera conjunta para "pedir justicia" en materia ferroviaria.

Granada cumple ya 626 días sin conexiones ferroviarias, un dato que recordó al inicio del encuentro Cuenca que acusó al ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, de "dar prioridad a su territorio" frente a otros, en relación al anunciado desarrollo del proyecto de la Alta Velocidad entre León y Cantabria.

Así, y tras reprocharle que no cumpla su compromiso de desplazarse a Granada, aprovechó la ocasión para recordarle que "es ministro para todos los españoles" y "la prioridad debe ser donde no hay conexiones ferroviarias". Al respecto, el regidor envió una carta al ministro el pasado 21 de diciembre en la que le pidió que cumpla con su palabra de visitar Granada -tras acceder al cargo- para dar explicaciones. De hecho, la comisión de seguimiento de las obras del AVE no se ha celebrado todavía en este mes de diciembre, incumpliendo así el compromiso dado por su antecesor, Rafael Catalá.

Por otra parte, las tres mesas de Andalucía Oriental advirtieron ayer de que "no se van a callar" y seguirán trabajando de forma unida para lograr las mejoras que favorezcan su desarrollo económico y social.