El Metro sufre un accidente en Maracena al chocar con un turismo

Bien es cierto que el Metro de Granada no acumula demasiadas incidencias desde su puesta en funcionamiento, pero si hay alguna parte de su recorrido que se postula como su particular 'punto negro' estaría ubicada en la localidad de Maracena.

La tarde de ayer, el metropolitano sufrió un accidente al impactar de forma fronto-lateral con un turismo, modelo Cintroën Picasso. En concreto, la colisión se produjo cuando el Metro se encontraba prestando el servicio dirección Albolote, y no hubo que lamentar heridos.

Según varios testigos, el vehículo habría realizado una maniobra que no está permitida -un giro a la izquierda que está señalizado como prohibido- tras lo que impactó contra el tranvía. Tal y como indicaron varios vecinos de la zona "este giro lo hace todo el mundo aunque esté prohibido, porque no ponen ni una multa, lo raro es que no haya ocurrido antes".

Se trata de la segunda incidencia de este tipo que tiene lugar este mes en Maracena, tras la colisión que se produjo la mañana del pasado día 2 de diciembre en la estación Vicuña de este municipio.

En octubre, el Metropolitano sufrió otro accidente en la misma localidad cuando un vehículo se saltó un semáforo en rojo que indicaba el paso del tranvía, por lo que el Metro acabó chocando contra él.

A consecuencia de este último incidente, hubo varias quejas en las que se recriminaba que el Metro no fuese subterráneo, ante lo que la cuenta oficial del Metro de Granada en Twitter indicó que "creemos que la infraestructura no es el problema, ya que si se respetan las normas no hay incidentes de este tipo. Es respeto".