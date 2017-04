"El Metro se ha llegado a topar con caballos circulando por las vías"

Mariela Fernández-Bermejo tiene tres grandes cuadros en su despacho. Uno de ellos es un edificio de Santa Adela, otro una imagen artística de las vías del Metro con Sierra Nevada al fondo y el tercero muestra a un autobús interurbano del que baja sin problemas un discapacitado. En tres imágenes se resumen sus inquietudes como delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Pero es en la segunda en la que se resumen sus últimos quebraderos de cabeza, después de que el Metro tuviera que retrasar su inauguración. De haberse cumplido los plazos, el viernes se tendría que haber cortado la cinta inaugural, una foto que, de momento, se retrasa hasta mediados de mayo.

-¿Tantas dificultades han encontrado para tener que retrasar la inauguración del Metro pese a la previsible polvareda mediática que se iba a levantar?

-Sí. Es cierto que todo el mundo entiende esta situación como un nuevo retraso en el Metro, pero es una ampliación del periodo de pruebas. Podríamos haber dejado la fecha del 31 de marzo, aunque nos arriesgábamos a dar un mal servicio y que el Metro quedara para siempre marcado con una carga negativa. No es aceptable que, si está previsto que el trayecto de Albolote a La Caleta dure 23 minutos, se tarden 40 porque hay un coche en carga y descarga. La gente que quiere utilizar el Metro como su medio habitual de transporte acabaría cogiendo su coche. Y el Metro tiene que ser un medio de transporte fiable y ahora circula a unos 12 kilómetros por hora.

-¿La infraestructura del Metro está en buen estado?

-La infraestructura está bien al 100%. De hecho, en la parte técnica sí se han cumplido todos los requisitos de cara al 31 de marzo.

-¿Hasta cuando contará el Metro con el apoyo de los señalistas en los cruces?

-Las primeras semanas de funcionamiento comercial del Metro contaremos con este apoyo para prestar el servicio, pero después, lógicamente, no habrá

-El conductor del automóvil que tuvo un pequeño altercado con el Metro alegó que había unas ramas que no le dejaban ver bien el semáforo. ¿Las señalizaciones son las correctas?

-No hay problemas con la señalización, pero tenemos que potenciar nuestra campaña de seguridad vial, salir más a la calle. Todas esas cuestiones se están analizando al detalle. Todos los cruces están señalizados con semáforos y tenemos señalistas en cada una de las intersecciones.

-¿Cuáles son los puntos negros del Metro en los que se ha detectado un mayor conflicto con los coches?

-Las rotondas en las que hay mayor tráfico son las que generan más problemas, caso de Villarejo, donde hay mucho tráfico aunque no ha habido demasiados problemas. En Maracena hay muchas zonas del Metro invadidas por los coches y en Albolote nos topamos el otro día con un caballo, con su jinete por supuesto, circulando por las vías. Un runner intentó colarse en una estación soterrada aunque seguridad lo detectó a tiempo.

-El alcalde de Granada, Paco Cuenca, se ha mostrado especialmente 'peleón' para que el transbordo entre el autobús urbano y el Metro sea gratuito.

-La tarifa del transbordo entre el transporte urbano y el Metro tiene que existir, otra cosa es quién asuma el coste, aunque esto es independiente de la aprobación definitiva de las tarifas.

-¿Cuánto supondría subvencionar este transbordo?

-El transbordo ya funciona con el Consorcio de Transporte Metropolitano. Si vienes de Peligros y en Granada coges el autobús urbano se pagan 62 céntimos por ese transbordo. Esto funciona con la tarjeta intermodal. Hace años, este dinero se ingresaba al Ayuntamiento y, como tiene caja única, al final no llegaba al operador. De hecho, durante años, el único dinero que ha percibido Rober es el que la Junta ha ingresado por estos transbordos y es este dinero el que ha mantenido este servicio en Granada capital. Estos transbordos entre autobuses interurbanos y urbanos suponen un coste que está en torno a 1,2 millones de euros que el Consorcio de Transportes ingresa anualmente a la Rober. Pero el Metro es como cualquier otro medio de transporte del área metropolitana y por eso se plantea que funcione igual. Hemos calculado que habrá en torno a tres millones de transbordos al año entre el autobús urbano de la capital y el Metro. A 62 céntimos cada transbordo sale una cifra que ronda los 2 millones de euros. El Consorcio de Transporte no puede asumir esa cantidad para que el transbordo sea gratuito, no es viable.

-¿Así que tendría que ser el Ayuntamiento el que asumiera estos 2 millones de euros para que el transbordo fuera gratuito?

-El Consorcio está formado por 33 municipios y 55 integrados tarifariamente que también querrían que los transbordos fueran gratuitos. No es viable económicamente. El Ayuntamiento de Granada tendrá que valorar las opciones que tiene y hacer sus números. Nosotros no podemos hacer esto sólo en el Consorcio de Granada, habría que hacer lo mismo en toda Andalucía, con lo que esto supondría en total 20 millones de euros, una cantidad inasumible hoy por hoy.

-¿No hay agravio comparativo con el resto de ciudades andaluzas con Metro?

-El Metro de Sevilla y Málaga tienen el mismo sistema tarifario que el planteado en Granada y ha sido un éxito. El hecho de que el transbordo sea gratuito tampoco asegura el éxito. Ahí está la LAC, con sus dos o tres transbordos gratuitos, pero lo que tiene el Metro es que con un solo transbordo puedo llegar a cualquier lugar. Si el transporte es rápido y la intermodalidad está asegurada el éxito está garantizado. Cuando comenzó la LAC descendió el número de usuarios del transporte interurbano porque la gente de los pueblos tenía que hacer hasta tres transbordos. .

-La Zubia es la localidad mejor preparada para conectarse con el Metro porque cuenta con un carril bus. Por otro lado, el alcalde de Ogíjares se muestra escéptico con la posibilidad de crear este carril por los terrenos que habría que expropiar. ¿Qué planes tienen para los pueblos del Cinturón que han quedado fuera de la cobertura del Metro?

-Cuando se plantea una expropiación se realiza con todas las consecuencias. La estrategia no es tanto expropiar como habilitar carriles específicos para que circulen los autobuses, dependerá de cada caso. El exceso de coches no se soluciona con más carreteras, esa es una mentalidad del siglo pasado. Es verdad que tenemos un sistema de carreteras colapsado en los alrededores de Granada, pero la solución no pasa por más carreteras, aunque alguna habrá que hacer. La mejora del tráfico pasa por un mejor transporte público. Si voy a Granada desde Ogíjares o La Zubia en un autobús que pasa cada 15 minutos y que circula por un carril exclusivo seguramente aparcaré el coche. Sobre todo cuando me vea en un atasco y vea el autobús pasar, porque además, coger el coche todos los días es mucho más caro. Nuestro reto es que el transporte público sea eficaz.

-¿Para cuando estarán las lanzaderas en Atarfe, Churriana o Maracena para que sus habitantes puedan coger el Metro?

-Tenemos un primer horizonte en los meses posteriores a la inauguración para hacer una reordenación de los autobuses en las dos cabeceras del Metro, en Armilla por un lado y en Albolote y Maracena por otro, porque en la actualidad hay líneas que circulan en paralelo al Metro. Y con esto vamos a dar servicio a zonas que actualmente están infradotadas. Albolote, por ejemplo, ha crecido mucho y hay barrios que no están conectados con el Metro o incluso con el autobús a Granada.

-¿Por qué con el Metro de Granada no va a pasar lo mismo que en Jaén, que dejó de funcionar a los pocos días de su estreno?

-En el caso de Granada está demostrado que las líneas que atraviesan la ciudad de forma longitudinal, como el SN1, tienen muchísimo éxito por la propia configuración urbana. Y el Metro de Granada te permite subir y bajar en todos los lugares estratégicos. Habrá mucha gente que coja el Metro y luego vaya caminando a su destino porque las distancias no son exageradas. De hecho, creo que el de Granada va a funcionar mejor que el de Sevilla y Málaga. Dentro de las previsiones que tenemos contemplamos que en la parada de Recogidas bajarán muchos viajeros, igual que en La Caleta, la Universidad y el PTS, que será otro punto fuerte de subida y bajada de viajeros. Serán los nudos más importantes.

-El usuario del Metro que quiera ir al Nevada Shopping deberá de arriesgar la vida para cruzar la carretera...

-Estamos trabajando para hacer un paso peatonal dentro de las infraestructuras relacionadas con el Metro. Es un proyecto difícil porque pasa debajo de la Autovía, el año pasado comenzaron los estudios y ahora estamos viendo cómo encajar este proyecto que tiene un presupuesto en torno a los 2 millones de euros.

-¿En qué se diferencia el nuevo retraso del Metro con la situación de la llegada del AVE y el aislamiento ferroviario?

-El Metro ya es una realidad, está en la calle. La próxima semana saldrán los metroguías, que explicarán como utilizar el transporte. La Junta no tiene una obra parada, aunque es cierto tuvimos problemas de financiación. Pero estamos en la fase final, son cosas diferentes porque la estrategia del Gobierno central con el AVE es ganar tiempo porque las obras van muy lentas y, como arquitecta, no creo que puedan estar para la fecha anunciada al actual ritmo.

-¿El Ayuntamiento ha presentado ya su proyecto de remodelación del eje Arabial- Palencia?

-Hacemos compensaciones en obra, en el caso de Granada es la remodelación del eje Palencia-Arabial. La calle se va a levantar entera y se va a rehacer. Estamos abiertos a diseño que plantee el Ayuntamiento de Granada, siempre que se ajuste al presupuesto que 4,5 millones de euros estipulado. Es una obra que se hace como compensación por ser una zona muy castigada estos años por las obras del Metro. Estamos esperando que el Ayuntamiento nos mande el proyecto.

-¿Cuánto tiempo durará la remodelación de esta obra?

-Entre 12 y 15 meses.

-En este mismo apartado se encuadra el proyecto de construir un aparcamiento subterráneo en el Camino de Ronda. ¿En qué momento se encuentra este proyecto?

-Hay que discernir su uso, porque el Ayuntamiento está planteando darle un uso cultural a una parte de esta espacio, como un local de ensayo para los jóvenes músicos porque, al estar bajo tierra, no generaría molestias a los vecinos. Pero de aquí a un año la prioridad es el Metro. El parking, en caso de hacerse, sería para uso de los residentes, porque no tiene sentido hacer el Metro y fomentar por otro lado el transporte privado.

-La Junta de Andalucía detectó situaciones irregulares en 115 viviendas de su parque público en la Zona Norte. ¿Qué planes tienen para regularizar esta situación?

-No todas las viviendas de la Zona Norte son propiedad de la Junta. A nivel andaluz se está haciendo un proceso de regulación de la vivienda pública, también para recuperar la titularidad de viviendas que han tenido un uso ilícito. Todo el mundo que tenga una vivienda pública con una calificación de protección, por lo que ha tenido una serie de ayudas, tiene que informar a la Junta cuando quiera vender ese inmueble. Se pueden vender, pero es probable que haya que devolver las ayudas recibidas. La vivienda protegida tiene un precio establecido, no se puede vender por lo que te dé la gana porque la Administración tiene derecho de tanteo retracto.

-Pero entonces será inviable pera muchos propietarios vender viviendas públicas compradas en la época de la burbuja y cuyo valor ha disminuido

-Todo el mundo que tenga una vivienda calificada tiene que acudir a la Administración cuando quiera realizar una venta. Y sin han recibido ayudas tendrán que devolverlas. En la Zona Norte tenemos un plan estratégico para regularizar la situación de estas viviendas.