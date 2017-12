El Metro sufre una segunda avería eléctrica en hora punta

A juicio de Puentedura estas incidencias son graves y deben resolverse cuanto antes pues pueden suponer la "pérdida de la confianza por parte de los usuarios en el nuevo medio de transporte". Por otro lado, el edil relató que el Metro soporta otros fallos menos visibles pero graves: "No cumple la velocidad comercial de 21 kilómetros por hora; no tiene los 14 vehículos prometidos a pleno rendimiento; las frecuencias de paso en horas valle alcanzan en ocasiones los 20 minutos, 15 en hora punta por lo que se está incumpliendo el pliego de condiciones del servicio". Por último, reprochó que la Junta de Andalucía "vende el éxito del sistema" que, a juicio del edil, no es real.

El problema de ayer causó un enorme descontento que los usuarios no dudaron en reflejar en las redes sociales. Numerosas personas reprocharon que tuvieran que bajarse para coger el SN2 o la falta de información actualizada en las paradas. Dado que hubo un fallo eléctrico fue imposible comunicar a los usuarios lo ocurrido por megafonía y los paneles informativos tampoco funcionaban para alertar de los tiempos. "Los paneles Informativos han estado reiniciándose durante la mañana ya que con el corte de suministro mostraban datos erróneos", informó la cuenta de Twitter del Metropolitano que durante toda la jornada no dejó de contestar todos los interrogantes de los usuarios.

Trabajo continuo de información en las redes sociales

La cuenta de Twitter de Metro de Granada ofrece cada día la información más actualizada en cuanto al estado del servicio. Además, también es posible lanzar preguntas en cuanto a uso o recomendaciones de tarjetas, recargas, etc. También ofrece información sobre el uso correcto del servicio. Es un buen instrumento de comunicación bidireccional entre usuarios y Metro. No obstante, los viajeros echan en falta que los avisos se produzcan in situ. No todo el mundo tiene esta red social.