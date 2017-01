Militantes de base del PP abren una cuarta vía para liderar el partido

La carrera hacia el congreso provincial del PP de Granada ha sumado una nueva propuesta de cara a plantear una cuarta candidatura a la presidencia provincial del partido. A las opciones ya conocidas que representan Sebastián Pérez, Juan García Montero y Jesús Cascón hay que sumar la de la plataforma 'La fuerza de las bases' que aspira a generar debate en el seno de la formación azul para debatir ideas y estrategias que mejoren la estructura interna del partido.

En este proyecto están implicados Cristóbal Rusillo y Mamen Castillo, integrante del distrito Centro de la capital y presidenta del PP de Peligros, respectivamente. En una entrevista concedida ayer a Radio Granada ambos aludieron al "cambio" que debe aplicarse a la dinámica actual de funcionamiento del partido. Una de sus principales demandas la "necesidad acuciante de participación".

En ese sentido, abogan por que haya un "mayor" acercamiento e intercambio de ideas en foros de debate a nivel interno. "No se está dando como nosotros entendemos que se debería dar", apuntaron ambos. En esa línea, Rusillo señaló que van a proponer una manera de hacer política "desde cero para invertir la pirámide de lo que son los cimientos de elección de representantes".

Al ser preguntados por quién será la cabeza líder de este proyecto, rehuyeron dar nombres y dejaron en manos de la militancia la elección del candidato. Castillo censuró que ya haya opciones con un candidato definido cuando "lo primero es iniciar el trabajo desde abajo y no poner cara al proyecto", dijo. De ahí que aboguen por continuar ese camino iniciado meses atrás para también plantear sus propuestas en el congreso nacional y regional que se celebrarán y, por ende, en el provincial que tendrá lugar en torno al mes de junio.

Sobre el enfrentamiento manifiesto entre Sebastián Pérez y José Torres Hurtado, Rusillo señaló que "no ayuda para nada a fortalecer el PP. Está creando una serie de situaciones de tensión que no sabemos muy bien en qué van a terminar y eso puede afectar incluso a los resultados electorales del partido". En esa línea, Castillo incidió en que "no se pueden volver cometer errores del pasado".

Unos "cuantos cientos de militantes" respaldan esta opción que dejará en manos de las bases la elección del candidato. Dentro de unas semanas van a crear una plataforma para que la militancia pueda empezar a participar de una forma "real y efectiva".