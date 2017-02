Minas de Alquife asegura que está cumpliendo todas las exigencias para la reapertura

La polémica judicial en torno a la titularidad de unos terrenos en Minas del Marquesado ha obligado a que tanto la Junta de Andalucía como Minas de Alquife S.L.U. se pronunciasen al respecto.

El pasado lunes, el abogado y representante de una de las partes -la sociedad ganancial Sánchez Ferre-Redondo-, Jesús Yebra, emitió un informe en el que indicó que un juzgado almeriense había paralizado la expropiación de los terrenos mencionados, basándose en "la falta de firmeza de la resolución de septiembre de 2015". Pese a que los propietarios habían realizado la venta de los terrenos, en el contrato había una cláusula por la que si a 31 de diciembre de 2014 alguna de las tres empresas compradoras -de nacionalidad luxemburguesa- no abonaba la cantidad económica estipulada, la titularidad volvería a la propiedad inicial. Antes de cumplirse la fecha indicada, una de las empresas comunicó que no podía hacer frente a los pagos, por lo que la propiedad regresaba a los dueños iniciales.

Según el jurista, Minas de Alquife presentó un escrito ante la Junta por el que se instaba a iniciar una expropiación forzosa sobre los terrenos, a raíz de que en septiembre de 2015, la administración dictase una resolución por la que se le transmitían los derechos de explotación minera. A tenor de estas informaciones, la Junta aclaró que no había iniciado ningún proceso de expropiación en este sentido, además de indicar que no tenía constancia de la citada providencia judicial. Esta postura fue apoyada por la empresa Minas de Alquife S.L.U. que ayer se pronunció al respecto.

Además de sostener las declaraciones de la Junta, Minas de Alquife indicó que "no existe vinculación societaria entre la misma o su matriz holandesa y las empresas luxemburguesas propietarias de los terrenos; que no tiene relación contractual con la sociedad Sánchez Ferre-Redondo, por lo que no le adeuda ninguna cantidad; y que la luxemburguesa Hispaimmo ha satisfecho íntegramente el precio estipulado por la compra de sus terrenos".

Minas de Alquife confirmó que está cumpliendo con todas las condiciones impuestas por la Junta, así como la reapertura de la explotación dentro del presente año, ya que toda la superficie afectada por el proyecto se halla legítimamente a disposición de la empresa promotora.