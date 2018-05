El Ministerio tumba las opciones de la UGR a unidad de excelencia

La Universidad de Granada no ha pasado el corte. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad resolvió hace unos días la relación de solicitudes excluidas en la convocatoria 2017 de centros y unidades de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, en el que la Universidad de Granada (UGR) ha visto como se echaban para atrás siete proyectos. La UGR se jugaba en esta convocatoria 14 millones de euros, dos por cada uno de los proyectos presentados a unidad de excelencia.

El resultado de la resolución no ha sido ninguna sorpresa para el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera. "Es el camino, lo tengo clarísimo, y lo seguiremos", expresó pese al varapalo sufrido por parte del Ministerio. Herrera recordó que en esta convocatoria el Ministerio introdujo como requisito a los grupos de investigación que optaran al sello de unidad de excelencia haberse constituido con anterioridad al 30 de diciembre de 2015, lo que suponía, en la práctica, que la Universidad de Granada no tenía ninguna opción. Por un lado, la UGR transmitió a la Secretaría de Estado de I+D su queja por la introducción del sesgo temporal, mientras que por el otro mantuvo sus planes de presentar a sus candidatos. "Nos hemos presentado a sabiendas de que nos iban a echar para atrás", reconoció el vicerrector, y lo han hecho porque optan a otra serie de ayudas económicas articuladas por la Junta de Andalucía para "estimular" proyectos de cara a su acreditación como unidades o centros de excelencia en el futuro. "Lógicamente no estoy contento con el Ministerio, pero sí con la Junta", reconoció Herrera. Los grupos de la UGR están ahora a la espera de la valoración de la Junta para optar a estas ayudas, que repartirán, en total, nueve millones de euros entre las iniciativas andaluzas que hayan dado el paso de presentarse al sello de excelencia a nivel estatal. En este sentido, el vicerrector expuso que la Universidad de Granada es la que más proyectos ha presentado. "Hemos invertido 500.000 euros y mucho esfuerzo", tasó Herrera, que confía en amortizar esta inversión con las ayudas autonómicas.

La UGR presentó como candidatas a unidad de excelencia a los grupos de Ámbito de Conocimiento de Física Teórica; la Unidad Científica de Excelencia Ejercicio y Salud (Uceess); Brain, Behaviour and Health; CIBM-Unete; el Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI); y Modeling Nature:from Nano to Macro. También ha sido excluido el proyecto presentado por el Centro Pfizer, la UGR, la Junta y el centro Genyo. Sí han llegado a la siguiente fase de la convocatoria la Unidad de Investigación en Matemáticas, en el que la Universidad de Granada participa junto con la de Sevilla (US).

Granada cuenta con otras opciones dentro de la convocatoria del Ministerio de Economía. Así, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) es candidato a ser centro de excelencia Severo Ochoa, lo que supone que percibiría cuatro millones de euros a lo largo de cuatro años para investigación.