Moreno pulsa la tecla para acabar con la supremacía del socialismo andaluz

El PP "enchufado" que sale de la convención de Granada va a por todas. "Os quiero ver en on para salir y comeros la calle", dijo ayer el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno. El objetivo no es otro que la conquista de la Junta de Andalucía después de tres décadas de socialismo. De ahí que aunque no toque hablar de elecciones, los populares andaluces afronten el periodo congresual que llegará en unos meses en clave electoral. La comparación con el Ejecutivo de Susana Díaz (PSOE) fue ayer una constante. Así el líder del PP-A lamentó que la presidenta de la Junta de Andalucía esté de "gira para sus intereses personales mientras los andaluces sufrimos su Gobierno".

Moreno censuró así los actos programados ayer en Castilla y León por la también secretaria general del PSOE de Andalucía, que está, en su opinión, "pensando en ella" y "en su partido" mientras la comunidad autónoma tiene "un millón de parados", "una sanidad colapsada" y la "educación bloqueada".

El líder de los populares en la región clausuró ayer al mediodía la Convención Regional 'Andalucía On' de su partido en un acto en el que también participó el presidente provincial de la formación, Sebastián Pérez.

El máximo responsable autonómico del PP remarcó las iniciativas que su formación llevará al Parlamento andaluz en el próximo periodo de sesiones para, entre otras cuestiones, reforzar la autoridad de los docentes en las aulas. Para Moreno, los resultados del último informe PISA evidencian que "el modelo de gestión del PSOE en Andalucía es un fracaso". "No hay futuro en esta tierra si no hay educación de primera", agregó el dirigente 'popular', para el que es necesario en este sentido que "se escuche a nuestros profesores".

También se llevará al Parlamento desde el PP un proyecto de ley para la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Susana Díaz "quiere igualarnos por arriba convirtiendo a toda España en un infierno fiscal", frente a lo que, desde el PP-A, "vamos a acabar de una vez por todas con el infierno fiscal al que nos somete a todos los andaluces" también con medidas de apoyo a "medio millón de autónomos que este Gobierno condena, asfixia, con burocracia", explicó.

Asimismo, "este partido tiene un compromiso con la sanidad pública, con esos grandes profesionales sanitarios que están dando la cara" y con los usuarios "para que tengamos la misma sanidad que disfrutan el resto de los españoles", subrayó Moreno, que, en referencia a las últimas manifestaciones por la sanidad en Andalucía, denominó a Granada "capital de esa rebeldía social" por lanzarse a "reclamar algo justo".

Moreno incidió en que muchos andaluces "están cansados de tanta prepotencia. Han dicho basta y han decidido que ya está bien". Frente a una "maquinaria todopoderosa" de "propaganda", el PP-A "ha forjado un espíritu de fortaleza, de unidad, de liderazgo, de humildad" que le hace estar "más preparado que nunca para gobernar esta tierra", apuntó.

Por su parte, el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, afirmó que la única fórmula posible para seguir ganando elecciones en la provincia granadina durante los próximos meses para contribuir al sueño andaluz se basa en el "trabajo, unidad, esfuerzo y sacrificio".

El líder de los populares granadinos trasladó la satisfacción de su formación política porque el PP andaluz haya escogido Granada para organizar este encuentro, previo al congreso nacional del PP que se celebrará en Madrid en febrero. "Convivencia y compañerismo" son las palabras con las que Pérez resumió la convención del PP andaluz, donde "hemos podido planificar el partido del futuro que queremos para todos los andaluces. La llama viva que aportará el PP en Andalucía", apostilló.

"Ha sido magnífica la idea de tener este encuentro antes del congreso nacional, con tus ocho hijos en Andalucía", en referencia a los presidentes provinciales de las ocho provincias andaluzas, "con el orgullo del partido y enseñándonos que la forma de conseguir el cambio en nuestra tierra es trabajar, trabajar y trabajar", recordó Pérez a Moreno en su discurso.

El líder provincial del PP también resaltó que Moreno es un "referente de liderazgo" sobre el que pivota la "nave del PP andaluz" para llevarla a "buen puerto" y aportar el "aliento y respeto" con el que dirigir al partido "donde le corresponde".

En este punto, destacó la necesidad de que Juanma Moreno sea el primer presidente popular de la Junta de Andalucía y apuntó que las "décadas de engaños socialistas" motivaron la campaña 'Rescata La Urna', puesta en marcha por el PP de Granada. "Sabéis que hemos rescatado urnas que llegan hasta los 30 años en el olvido socialista", criticó Pérez, quien ratificó la continuidad de esta campaña, porque "lo que no se dice, no se sabe".

Por último, avanzó que el PP de Granada tiene "clara la línea y el camino al congreso nacional". "Respetemos a quien gana elecciones, como Mariano Rajoy. Ésta es una carrera de fondo", concluyó.

A ambos le precedieron en el turno de la palabra los siete presidentes provinciales del PP de toda Andalucía en la mesa titulada 'Ocho provincias construyendo Andalucía'. Elías Bendodo (Málaga) destacó "el fuerte tirón del PP andaluz para sumar apoyos elección tras elección". Además, José Antonio Nieto (Córdoba) se mostró seguro del éxito de la marca popular en el futuro: "Que nadie dude que el cambio en Andalucía es posible". Por su parte, Antonio Sanz (Cádiz), apuntó que "el PSOE es para la provincia de Cádiz como una hipoteca de 35 años en la que sólo se pagan intereses". El también delegado del Gobierno en Andalucía recalcó que la Junta "da la espalda" a la ciudadanía.