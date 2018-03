Movilidad retrasa un mes el estreno del nuevo mapa de líneas de autobús

La reordenación de las líneas de autobús propuesta por el área de Movilidad entrará en vigor a finales de abril. Según explicó ayer a este diario la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, el motivo es que el área ha decidido ampliar el plazo para escuchar a los vecinos y colectivos que deseen realizar sus aportaciones. Pero éste no es el único motivo. En la presentación, la concejal del ramo ya anunció que la intención del equipo de Gobierno era hacer coincidir el estreno de las nuevas rutas con la puesta en funcionamiento de los transbordos gratuitos con el Metro. Una actuación que desarrolla el Consorcio Metropolitano de Transportes y que todavía no ha finalizado a pesar de que en un principio sólo se necesitaban ocho semanas para ello.

Entre los cambios fundamentales destaca la creación de tres grandes ejes formados por una red principal que incluye trayectos de largo recorrido con un toque 'nostálgico' gracias a la recuperación de las líneas 33 (Cenes de la Vega-Estación de Autobuses), 11 (Camino de Ronda-Ayuntamiento-Gran Vía), o la 21 (Gran Vía, Violón, Camino de Ronda). Esta red también cuenta con otras rutas destacadas como la 4 que nace de la fusión de la Línea de Alta Capacidad (LAC) con la SN4 para lo que, el Ayuntamiento tiene previsto darle una mano de pintura roja a los característicos autobuses azules que transitan por el Centro y que en el futuro conectarán el Zaidín con la Chana a través de arterias principales como Gran Vía.

Por otra parte, el sistema está configurado por nueve líneas dentro de la Red Complementaria Norte y otras tres que recorrerán la Zona Sur. A esto habrá que sumar la Red Centro de barrios históricos que, como principal novedad, recuperará la C32 para conectar la Alhambra con el Albaicín, trayecto que por el momento sólo puede realizarse en el tren turístico con un coste bastante más elevado al del servicio de transporte urbano normal.

En la última comisión de Movilidad los grupos municipales mostraron sus dudas acerca de qué órgano debe aprobar estas modificaciones. El equipo de Gobierno defendió que, al no ser una reforma integral de las líneas de autobús, no hacía falta llevarla a Pleno ni a Junta de Gobierno Local. Sin embargo, grupos municipales como Ciudadanos consideran que se debe aprobar por el mismo instrumento que dio luz verde a la implantación de la Línea de Alta Capacidad (LAC): el Pleno. La concejal de Movilidad, Raquel Ruz aseguró ayer que no es necesario que se apruebe en estos órganos pues "una cosa es un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y otra una reordenación de líneas que se preveía en todo momento" tras la llegada del Metro para evitar duplicidades y lograr la mayor eficiencia en el transporte público. "Cuando María Francés aprobó la entrada de otros autobuses como la SN-1 por Gran Vía, lo autorizó por decreto a pesar de que según el proyecto del PP por ahí sólo debía circular la LAC", aseguró Ruz convencida de que lo único que desean los grupos de la oposición es "entorpecer" la labor del equipo de Gobierno. "No supone un nuevo contrato-programa con Rober y los kilómetros, con los cambios que estamos añadiendo, se mantienen prácticamente igual", relató Ruz quien pidió a la oposición que no bloquee la acción del Gobierno socialista con una finalidad electoralista".

En el mismo día, el alcalde, Francisco Cuenca, destacó su compromiso de incorporar las sugerencias de los vecinos a la nueva reordenación de las líneas de autobuses. Asimismo, resaltó la gran acogida de la reordenación gracias a que permite la llegada de la LAC a todos los barrios -aunque con una menor frecuencia- y reducir transbordos. Además, anunció que Bola de Oro, Carretera de la Sierra, Camino Bajo de Huétor estarán conectadas hasta la calle Palencia y la Avenida de Dílar por una modificación de la futura S-0 tal y como han demandado los vecinos.