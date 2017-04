Muere un trabajador atrapado en el hueco de un ascensor del Metro

Un operario que trabajaba en el Metro de Granada perdió ayer la vida en un accidente laboral mientras realizaba la instalación de los sistemas de sonido del transporte público en la parada Alcázar Genil. Según las primeras investigaciones, el hombre, de 52 años y natural de Arteixo (Galicia), se encontraba realizando una instalación subido sobre la cabina de un ascensor que, por causas que se desconocen, se puso en movimiento, lo que provocó su fallecimiento tras quedar atrapado en la parte alta.

Según ha podido saber este periódico, el hombre habría accedido por un hueco con el objetivo de acceder a una zona más alta donde tenía previsto colocar unos altavoces para la megafonía. Sin embargo, la activación del ascensor, que supuestamente estaba desconectado, hizo que la cabina subiera hasta arriba con el hombre encima ocasionando su fallecimiento. No obstante, las causas concretas del accidente están a la espera del informe pericial de la Policía Judicial que lleva el caso.

Hasta el lugar de los hechos, que se produjeron rozando las diez de la mañana, se acercaron efectivos de Bomberos, de la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios. Los primeros intentaron sin éxito abrir la puerta de acceso del ascensor situada en Camino de Ronda que, al parecer, estaba completamente bloqueada. Ante esta circunstancia, decidieron romper el cristal. Sin embargo, al acceder al espacio no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre que ya había fallecido.

El accidente provocó una enorme conmoción en el barrio de Jardín de la Reina donde decenas de personas se acercaron hasta la zona para conocer lo sucedido. Durante al menos hora y media, las inmediaciones permanecieron acordonadas por la Policía para evitar la entrada de personas. Tampoco se podía acceder a los comercios que quedan justo en la acera cuyos propietarios vivieron con tristeza el suceso. "Cuando llegué los bomberos ya estaban rompiendo el cristal", explicó José Arévalo que tiene un comercio frente al ascensor. Otros vecinos comentaban la mala suerte que había tenido.

Hacia las once de la mañana el fallecido fue trasladado en una furgoneta al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. A esa hora, la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía, Mariela Fernández Bermejo, se personó en la zona donde transmitió su más sincero pésame de parte de la Junta de Andalucía a la familia y los amigos del fallecido. "Se ha producido un atrapamiento en el ascensor aunque no tengo más datos", detalló la delegada que recordó que, como en cualquier accidente laboral, se ha iniciado una investigación para dilucidar las causas del suceso. "Estamos en colaboración con la Policía y con las distintas empresas que hay en funcionamiento", añadió la delegada, quien explicó que el trabajador pertenece a la UTE Setra, contratista para la instalación de los sistemas de comunicaciones, información al viajero y señalización. No obstante, cabe resaltar que los sindicatos apuntan a que el operario trabajaba para una subcontrata.

En el lugar de los hechos también se personaron integrantes de los sindicatos CCOO y UGT, que tienen un convenio pionero con el Transporte Metropolitano por el que supervisan que las actuaciones se realicen con todas las garantías sanitarias y de seguridad. Ambos anunciaron ayer que van a denunciar ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo el accidente. En concreto, CCOO llevará estos hechos ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para tratar de determinar las causas del mismo: si se debe a un posible fallo eléctrico, mecánico o de mal funcionamiento del ascensor, entre otras. Por otra parte, el secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines MCA) de UGT, Francisco Ruiz-Ruano, sindicato que también va a presentar las correspondientes denuncias, pidió ayer a la Junta que abra un investigación exhaustiva que depure las responsabilidades de las empresas implicadas y de la propia administración que se pudieran derivar de este fallecimiento y que se determine por qué ha ocurrido en un servicio público.

El sindicato consideró horas después, a través de un comunicado, que existen indicios de "falta de medidas de seguridad" al quedar atrapado el trabajador cuando estaba realizando una instalación en el segundo parking de la parte inferior del Metro. Se basan en el informe técnico realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato tras el siniestro. Ante esta circunstancia, el sindicato exigió ayer conocer cuáles eran los sistemas de accionado de la ascensor y las medidas preventivas para evitar que el elevador funcionase cuando había trabajadores dentro del hueco del ascensor, si el trabajador contaba con la formación necesaria, qué medidas preventivas y protocolo de actuación se había utilizado (cuñas de fijación, arriostramientos, puntales) para evitar una posible caída del ascensor, y criterios de coordinación en materia preventiva que afectan a la empresa promotora, la contratista y la subcontrata con el objeto de garantizar la seguridad en las labores realizadas.

A la espera de que se conozcan más detalles, CCOO y UGT han convocado hoy una concentración silenciosa a las 12:00 frente al edificio de los sindicatos en señal de duelo.