Multa para unos padres por amenazar a dos maestros de su hija

La Audiencia de Granada ha confirmado una sentencia de un Juzgado de Santa Fe que condenó al pago de una multa a un matrimonio por amenazar a los profesores de su hija, después de que la madre considerara que esta había sido "desatendida" por una docente. El recurso de apelación interpuesto por los progenitores finalmente ha sido desestimado por lo que se ratifica la sentencia que condenó a la mujer al pago de una multa de 320 euros, y a su esposo a abonar 160 euros.

Los hechos se produjeron el 8 de abril de 2015 en un colegio de Santa Fe, donde la condenada, a la hora de la salida del centro, insultó a voces a la docente y le dijo que la iba a matar, lo que la obligó a incluso a ocultarse en un despacho. La situación no llegó a más y se calmó después de que acudiesen otros profesores y personas alarmadas por las expresiones, y que la advirtiesen de que, si no se calmaba, llamarían a la Guardia Civil. Al día siguiente, la mujer acudió a primera hora con la misma actitud hacia la profesora, aunque no la encontró, por lo que al cruzarse con el jefe de estudios le dijo que lo iba a denunciar y que se iba a inventar que había abusado de ella y de su hija para "arruinarle la vida". Se marchó y regresó más tarde con su marido, que fueron recibidos por la directora y el jefe de estudios, que tras escuchar la queja, volvió a ser amenazado por el padre, ante lo que llamaron a la Policía Local.