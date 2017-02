Nace la asociación que pretende destapar los 'entresijos' de la fusión

La asociación Justicia por la Sanidad ya está en marcha. El doctor Jesús Candel, principal promotor de las movilizaciones masivas contra la reordenación sanitaria en Granada, presentó ayer este ente a través de la cual pretende "pedir responsabilidades ante los tribunales" por la fusión hospitalaria. Candel aseguró que no hay condiciones para "negociar nada" con la Junta de Andalucía mientras que "no veamos que se deroga" la fusión "por escrito" y que existe "un plan de ruta" alternativo. La nueva asociación -con dos cuentas bancarias para que los socios ingresen una cuota mínima anual de 5 euros-, contará con la colaboración del jurista y ex fiscal Anticorrupción Carlos Castresana, que no pudo asistir ayer por motivos de salud a la cita ante los medios.

El letrado prepara, según expuso Candel, los primeros pasos a seguir para poner en conocimiento de los tribunales las supuestas "irregularidades" y "corrupción" que podría haber en el diseño de la reordenación sanitaria. Conocido en las redes sociales como Spiriman, el médico hizo un llamamiento a jueces y fiscales para que "se haga justicia" como "está reclamando toda la provincia". Candel también reclamó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "coja el toro por los cuernos" tras resaltar la "ineptitud tremenda" del Gobierno andaluz en la gestión de la fusión hospitalaria. En este sentido, volvió a pedir la dimisión del consejero de Salud, Aquilino Alonso, y de los "ideólogos" de la fusión, resaltando que "no hace falta tanto tiempo" para dar marcha atrás en un proceso que "se ha dilatado".

No se ha dado ningún paso para dar marcha atrás con el objetivo de tener lo que teníamos"

En esa línea, Spiriman incidió en querer "saber el por qué de la fusión", que al mismo tiempo exigió a Salud "informes de viabilidad económica o científica" sobre la misma. Además, explicó que, para "descongestionar las urgencias", se podría "abrir el antiguo Clínico e ir readaptando" sus instalaciones en vez de "gastar más dinero" en las obras que contempla el proyecto inicial. Asimismo, Candel insistió en que las movilizaciones continuarán al entender que todavía "no se ha dado ningún paso para dar marcha atrás" con el fin de "tener lo que teníamos".

Tras la cascada de dimisiones y la reasignación de cargos, Candel puso en duda la gestión económica de la nueva gerente Pilar Espejo al frente de la Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente que ha dirigido hasta la fecha. "Los ciudadanos estamos haciendo política y reclamando lo nuestro", dijo Candel, que presidirá la asociación con miembros de las plataformas por la sanidad pública en Granada como la doctora María José Vílchez de vicepresidenta y Fidel Fernández de vocal.

Por su parte, Fernández indicó que las plataformas van a decidir ahora los pasos a seguir para "poner todo de nuestra parte" ante el "cambio" en el "talante" de Salud en los últimos días pues "hasta ahora no se había contado con los profesionales como plataformas ni con los ciudadanos". La idea es "buscar soluciones".

Tras atender a los medios, Candel se dirigió a Plaza Nueva donde varios miles de personas arroparon la concentración convocada por el médico para evidenciar el descontento social. Además, señaló que las plataformas contra la fusión han recopilado ya alrededor de 100.000 firmas para exigir dos hospitales completos.