La jueza del caso Nazarí recuerda a los investigados que los hechos son "muy graves"

La jueza encargada de la instrucción del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez, ha rechazado la nulidad del resultado de los registros policiales exigida por algunos investigados en esta causa, a los que recordó ayer en un auto que los hechos que se investigan son "muy graves", pues se les imputan once importantes delitos, como asociación ilícita, fraude, cohecho, prevaricación o estafa.

A juicio de la magistrada, la actuación desarrollada por la Policía el pasado 13 de abril en la Operación Nazarí y las órdenes judiciales que lo permitieron "cumplen de forma taxativa, plena y exhaustiva las exigencias legales y doctrinales". Esos registros practicados tenían como finalidad "obtener las evidencias documentales que permiten identificar los elementos del delito como el grado de participación de los respectivos autores", explicó ayer la jueza, quien también recordó la "complejidad de la presunta trama existente".

Pone en duda que el empresario entregara voluntariamente los correos con Nieto

En concreto, el auto responde a un recurso presentado por el empresario Roberto García Arrabal, contra los registros realizados el año pasado y cuyos primeros resultados acaba de presentar la Policía al Juzgado. La jueza es crítica con el recurso de este investigado y le recuerda algunas de las primeras evidencias aparecidas en el registro que confirmarían las actuaciones delictivas.

El letrado exponía en su escrito que no habría sido necesario el registro de las dependencias del empresario, que hubiera bastado con pedirle la documentación. "Duda esta instructora de tal afirmación", responde al respecto la jueza del caso Nazarí, "puesto que no se trata tan solo de obtener documentación oficial relativa a los expedientes administrativos que vinculan a su cliente con el Ayuntamiento", si no que se buscaban también documentos "privados" relacionados con la investigación. Y en este punto, la titular del Juzgado de Instrucción 2 recuerda a los investigados los correos intercambiados entre García Arrabal y la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, además de otra documentación privada hallada en las oficinas del empresario como resultado de aquellos registros.

Este recurso presentado por uno de los tres promotores investigados en la causa ha sido suscrito formalmente por otros de los presuntos implicados, como la exedil Nieto, el que fue gerente de Urbanismo, Manuel Lorente y otros funcionarios del mismo área. Por contra, las acusaciones particulares y popular lo han impugnado, al igual que la Fiscalía. La representante del Ministerio Público manifestó en su escrito que en las entradas y registros en los domicilios y oficinas llevadas a cabo el 13 de abril de 2016 por el equipo de la Policía Judicial "se ha cumplido con todo rigor la legalidad con absoluta sumisión a lo dispuesto" en la ley. A su juicio se trataba de "medidas indispensables para avanzar en la investigación".

En el auto que ayer rechazaba el recurso de García Arrabal, la jueza explicó que la documentación requisada se guardó en "cajas cerradas y selladas bajo la custodia policial" y del secretario judicial. Luego se hicieron los trámites oportunos de foliado que "eliminan cualquier atisbo de duda respecto de que haya habido alguna manipulación, pérdida o extravío", como algunos de los investigados han transmitido en los últimos meses, tanto en sus recursos al Juzgado como en manifestaciones públicas.

En concreto, la defensa de García Arrabal alegaba indefensión en el registro que la Policía hizo en su casa, dado que comenzó sin su presencia. Pero la jueza recordó que la jurisprudencia avala la validez de este tipo de los registros cuando los autoriza quien convive con el investigado. En este caso se encontraba en la casa del empresario su esposa.