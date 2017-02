¿Necesita la Alhambra un atrio? ¿Necesita un Siza?

El proyecto de construcción del llamado Atrio de la Alhambra está suscitando reacciones diversas y encontradas. Ante la decisión de paralizar el proyecto, están surgiendo declaraciones, sobre todo de profesionales de la arquitectura, defendiendo su bondad y su conveniencia para la Alhambra. No voy a entrar en analizar lo primero porque lo que me parece sustancial es lo segundo. Se arguye que el proyecto responde al programa de necesidades establecido en el concurso, aunque no se dice que el resultado casi triplica la superficie inicialmente prevista en el Plan Director de la Alhambra, y como dando por supuesto que las decisiones tomadas por los responsables en su momento del Patronato de la Alhambra sean ley y siempre sean acertadas. Aceptar sin más las decisiones administrativas se suele hacer cuando interesa aunque en ocasiones, como está ocurriendo en estos días, no se dude en cuestionar con toda razón, las que tomaron responsables de altas instancias financieras y del Estado que han acarreado, a muchos particulares y a la larga a todos los ciudadanos, gravísimos quebrantos que tardaremos mucho tiempo en pagar.

Las acciones de difícil o imposible reversibilidad hay que abordarlas con mucho tiento porque luego los llantos y lamentaciones no sirven para nada. Y este es un proyecto que por su fuerte impacto, no solo visual, no tendría fácil vuelta atrás. Su justificación es facilitar una serie de servicios y comodidades a los visitantes. No voy a cuestionar la función social del Patrimonio y el derecho a su disfrute por parte de los ciudadanos, pero esto no puede facilitarse sin importar el precio. No se nos puede ocultar que detrás de ese disfrute social se está desarrollando en muchos casos una más o menos encubierta explotación comercial del Patrimonio que está generando su sometimiento a verdaderas estrategias de marketing que deciden no sólo lo que se muestra o qué se restaura sino cómo se debe enseñar, en función de unas determinadas expectativas de las apetencias del mercado, o de lo que algunos interpretan qué es lo que mejor va a aceptar el visitante-cliente. Así, los valores propios del patrimonio pueden quedar suplantados o supeditados a otros valores puramente comerciales, donde lo que impera es el beneficio inmediato, aunque sea a costa de un beneficio quizás menor, pero sostenible y duradero, y sobre todo de la obligación moral de conservar y trasmitir a las generaciones futuras un patrimonio que no nos pertenece en exclusividad, porque el derecho al disfrute no es un derecho sólo nuestro, sino de quienes nos sucederán. Y las alteraciones y mermas de valores que produzcamos a ese patrimonio serán ellos quienes las sufran igual que nosotros tenemos que lamentar tantos atropellos del pasado.

Enriquezcamos otras partes de la ciudad que sí lo necesitan: el Zaidín, La Chana, la zona Norte…

Hubo un tiempo en que tratábamos de convencer a los responsables políticos de que el Patrimonio podía ser generador de recursos y que tenía sentido invertir en su conservación. Aquéllos argumentos, ciertos sin duda, que esgrimíamos para conseguir unos fondos que escaseaban o simplemente no había, no pueden pasar a convertirse en las estrategias en que se base la gestión del Patrimonio. Cabe preguntarse si es necesario alterar el entorno natural de la Alhambra, de alto valor histórico y ambiental, en aras de una supuesta necesidad de atender a los millones de visitantes del conjunto con tiendas, cafeterías, espacios de exposiciones, auditorio, etc. y si no existen otras alternativas como sería facilitar esos servicios en la propia ciudad que está a escasa distancia del lugar. Las colas de las taquillas se pueden resolver con un sistema más eficiente de gestión de entradas y la cola en la puerta de los palacios nazaríes no la resuelve en absoluto este proyecto. Hay muchos monumentos en el mundo en donde se hace cola al aire libre -no hace mucho la hice yo para visitar los Foros y el Coliseo en Roma- y no pasa nada. Gran parte de estos monumentos están al aire libre y esto forma parte de su atractivo y también de las molestias que conlleva su visita. Parece que no se pueda ya vivir sin que nos eliminen las incomodidades.

Es chocante que hoy no se utilicen las entradas originales del recinto de la Alhambra con lo que esto supone de distorsión en la visita al monumento. Sólo hay una practicable que pocos utilizan, la llamada Puerta de la Justicia. Se usan en cambio la abierta en el siglo XVI para facilitar la entrada de los materiales a la obra del palacio de Carlos V y otra contemporánea, conceptualmente aberrante, que comunica a través de un puente también contemporáneo, el recinto con los jardines del Generalife, todo para hacer más cómoda la visita.

Otra cuestión primordial es el lugar en que se plantea la construcción del Atrio. El área que circunda el conjunto de la Alhambra y el Generalife, en la parte más alejada de la ciudad de Granada fue siempre un espacio natural, que aunque antropizado, se mantuvo hasta la época contemporánea libre de presiones urbanísticas. Pero ya desde el siglo XIX con la implantación del cementerio y sus sucesivas ampliaciones y más tarde con la expansión urbana hasta ocupar la cornisa del Mauror con la construcción del Hotel Alhambra Palace y más tarde del Auditorio Manuel de Falla y los hoteles y casas del Paseo del Generalife y del Camino Viejo del Cementerio, han ido cercando el recinto, acción a la que se sumó la construcción de los llamados Nuevos Museos. Afortunadamente los proyectos de un hotel en el Carmen de los Mártires y la urbanización de los Alijares pudieron abortarse gracias a la presión ciudadana. Pero ahora, y a pesar de la política tantas veces declarada de la necesidad de proteger el entorno natural de la Alhambra, de nuevo se vuelve a la carga en este proceso de encerrarla en un cinturón de construcciones, en esta ocasión bajo la excusa de ser una promoción pública del propio Patronato. El nuevo proyecto incide en este proceso "urbanizador" del que también formó parte la construcción de los aparcamientos que con sus pavimentos asfálticos y sus muros de hormigón, resultan la antítesis de lo que hubiera debido ser una continuidad del carácter rústico de las huertas y la dehesa del Generalife.

Más chocante resulta el argumento que a veces se trasluce en las defensas del proyecto del Atrio, de lo enriquecedor que resultaría para la Alhambra poder contar con una obra de Siza. Y no será difícil que vuelvan a sacar el argumento del Palacio de Carlos V. Sin negar los indiscutibles valores de la obra de Machuca ni los del arquitecto contemporáneo, creo que la Alhambra tenía suficientes valores por sí misma ya en el siglo XV para ser conservada, como así lo reconocieron y procuraron los Reyes Católicos. La Alhambra no necesitaba el Palacio de Carlos V, fue el Emperador el que necesitó hacer su palacio en la Alhambra como expresión de una determinada política, que no se compadecía precisamente de temas de conservación patrimonial. Eran otros tiempos y otras ideas. La Alhambra hoy tampoco necesita que la enriquezcamos. Bastante tenemos con conservarla. Enriquezcamos y monumentalicemos otras partes de la ciudad que sí lo necesitan: el Zaidín, La Chana, la zona Norte… Hagamos buena arquitectura contemporánea en donde hace falta, no en donde nuestras apetencias y pedanterías nos inciten a ello.