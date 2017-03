Negocios millonarios con terrenos públicos cedidos por la ciudad

Sobre esta parcela aún aparece en el Registro una anotación de advertencia de carga que es un "pacto de reversión" estipulado cuando la ciudad cedió el suelo. Según esa cláusula, el Ayuntamiento podía pedir la devolución del bien en caso de no cumplirse el uso de equipamiento deportivo para el que estaba destinado y de no ser construida esa instalación por el antiguo IFA en los cinco años siguientes a su cesión, que fue formalizada en 2005. Además, la nota registral añade que se debe mantener el destino de ese equipamiento durante 30 años.

Licencia para el proyecto en el que participaba el hijo de Lorente

Una parte de la parcela deportiva de García Arrabal en esta zona es explotada por dos sociedades, en las que entró a participar como socio (con un 7%), y donde ha figurado con cargos, el hijo de uno de los investigados, el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente y de la registradora de la propiedad que inscribió las compraventas de esta parcela. La UDEF destaca en su informe que la documentación intervenida pone de manifiesto que esa sociedad (Campus Padel Club Granada SL) no era una "mera explotadora" de las instalaciones, si no que "ejerce como promotora de parte de las construcciones", que serían las pistas de pádel y un restaurante-cafetería, que también fue bastante controvertido entre los técnicos de Urbanismo, como se puede ver en los informes. Unos consideraban que ese negocio no podía computar como construcción de uso deportivo, pero otros consideraban que este punto era solventable si no se ponía salida directa a la calle. Urbanismo concedió licencia al negocio a los 25 días de tramitar la petición.