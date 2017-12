Noviembre, el mes negro en las carreteras

La DGT ha enviado cartas informativas a los infractores

Durante los meses de septiembre y octubre, la DGT envió cartas informativas a los conductores infractores que se componen de dos páginas. En una primera había un texto firmado por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que informaba al conductor que había detectado en una determinada fecha y hora conduciendo sin el cinturón de seguridad obligatorio. Serrano recordó en la misiva que "cada año fallecen unas 180 personas en nuestras ciudades y carreteras por no hacer uso de los dispositivos de seguridad" y que para la DGT es un "objetivo prioritario que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente abrochado el cinturón de seguridad o el sistema de retención correspondiente". Por ello, explicaba que se han colocado varias cámaras en las carreteras para detectar si los conductores no hacen uso de estos elementos de protección "que tantas vidas ayudan a salvar". El texto aportaba un enlace en el que puede conocerse la ubicación exacta de las cámaras. La segunda página era una fotografía tomada por estos equipos del vehículo circulando en la que se apreciaba perfectamente que el conductor no llevaba colocado el cinturón de seguridad. /F. pérez ávila