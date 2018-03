Nueva rebelión de Bomberos y Policías Locales: no cubrirán los servicios extraordinarios

Las fuerzas de seguridad de Granada están en pie de guerra. La merma de la plantilla de ambos servicios ha provocado que el Ayuntamiento adeude a ambos cuerpos en torno a 1,7 millones de euros en concepto de horas extra. Esto ha generado un malestar entre los efectivos que derivó ayer en dos asambleas para acordar una serie de acciones protesta para reclamar lo que consideran justo.

Todo comenzó en el último pleno. Los sindicatos con representación en Policía Local y Bomberos Csif, Sip-an, Uplb y SAB anunciaron protestas y registraron un documento el 27 de febrero para pedir una reunión con el concejal de Personal, Baldomero Oliver. Deseaban por un lado negociar sobre las jornadas especiales, llegar a un acuerdo sobre un plan de pagos de la deuda pendiente y tratar diversos puntos como las "restricciones de asuntos propios, denegaciones de los mismo e, incluso, prohibición de cambios de turnos en el caso de los bomberos. Los sindicatos dieron al equipo de Gobierno un plazo de diez días para convocar dicho encuentro. Dado que no se ha celebrado ayer tuvieron lugar dos asambleas para definir las acciones.

En el caso de la Policía Local, más del 70% del servicio operativo participó en este encuentro donde se acordó por unanimidad que no van a cubrir servicios extraordinario voluntarios a partir de este momento. Ello implica que los agentes no se ofrecerán para realizar horas extra, por ejemplo, cuando se les requiera para trabajar durante procesiones, festividades o partidos de fútbol "Ello no implica que vayamos a dejar de cumplir con los servicios ordinarios", detalló ayer José Navarro de SIPLG. Por su parte, Francisco Raya de Sipam cifró en 170 plazas las necesarias para desatascar el servicio. "Nos sabe fatal haber llegado a tomar estas medidas pero tenemos que luchar por lo nuestro".

El fuerte temporal impidió celebrar con normalidad la asamblea de bomberos que tuvieron que atender las incidencias. Ante esta situación los efectivos acordaron votar otro día las actuaciones que van en la misma línea. Por un lado no realizar horas extra pero también hacer un "plante" durante los actos del patrón de los Bomberos San Juan de Dios según detalló Ernesto Moreno del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB).