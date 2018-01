Nueva vista en febrero para fijar daños y perjuicios a la expareja de Juana Rivas

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada celebrará el próximo 7 de febrero una nueva vista en el caso de Juana Rivas por daños y perjuicios a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en relación a los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno de los dos hijos que tienen en común a Italia, según han informado fuentes del caso.

Este juicio se celebrará después de que la Fiscalía haya pedido cinco años de prisión para Juana Rivas por sustracción de menores después de que permaneciera casi un mes en paradero desconocido con sus hijos, de once y tres años, incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre. La vista servirá para fijar los conceptos que Juana Rivas deberá abonar a Arcuri y ambos declararán o no en la medida en que lo soliciten las partes. No obstante, la defensa del italiano ya ha pedido la cooperación internacional necesaria para que, en ese caso, pueda hacerlo por videoconferencia.

La medida viene de la sentencia que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores. En esta resolución, también fue condenada al "abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción".

Rivas entregó a los menores el 28 de agosto de 2017 en dependencias de la Guardia Civil, pero Arcuri se encontraba en España desde el 23 de julio; además de la estancia, tuvo que contratar abogado y procurador para ejercer su defensa y posteriormente asumió los gastos de su traslado con los niños a la isla de Carloforte, donde tienen fijada su residencia.