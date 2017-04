Nuevas Generaciones sitúa la universidad como uno de sus "caballos de batalla"

El candidato a la presidencia nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Diego Gago, animó ayer en Granada a "hacer política" a todos aquellos que se muestren "dispuestos a trabajar para mejorar la calidad de vida de los jóvenes". Gago participó en un acto político en la ciudad, lugar donde finaliza la ruta que le ha llevado a lo largo del último mes por todas las comunidades autónomas y con la que ha querido transmitir las líneas fundamentales del programa con el que se presenta al congreso, que tendrá lugar a finales de abril en Sevilla.

Granada, dijo, le parece una zona "muy especial" no sólo por la "gran actividad" que despliegan aquí sino porque está una de las principales universidades de España, las cuales "van a ser uno de nuestros principales caballos de batalla porque, no nos duelen prendas reconocerlo, por ahora están dominadas por organizaciones de izquierdas y no vamos a ceder ante el pensamiento único que intentan imponernos en ellas".