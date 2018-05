Nuevas conversaciones evidencian el chantaje emocional a la joven asesinada en Las Gabias

"Vino a verme y me dijo que estaba solo y se sentía culpable. Que no se creía que le perdonase y le apoyara después de todo el daño, que me quería y que ojalá todo fuese perfecto y tal. Y que no quería que yo tuviese una doble vida, en plan estar con él y luego estar con otros". Este fue uno de los Whatsapp que envió Mar Contreras a una de sus amigas. Un mensaje en el que, junto a otros que ya reveló Granada Hoy el pasado martes, se evidencia lo que denuncia la madre de la joven, María del Mar Chambó, "que la engatusaba, la hacía sentir mal para estar con ella".

Lo que ocurrió el pasado jueves en el campo de tiro de Las Gabias fue un "homicidio doloso". Así lo calificó la Guardia Civil desde un principio, tras realizar las primeras pruebas que ya evidenciaban que José Miguel, de 24 años, mató a Mar, de 21 años, de un disparo en la cabeza de forma intencionada y luego se quitó la vida.

Pese a ello, los agentes continuaron recopilando testimonios de allegados a la víctima, los cuales, como esta misma conversación, evidencian el "maltrato psicológico" que sufrió la joven por parte de su pareja.

Como ya adelantó este diario, la Guardia Civil remitirá hoy el informe definitivo al Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Fe, encargado del caso, que tendrá que inhibirlo al de Violencia de Género, salvo que se decida el archivo del caso ante la muerte del autor. Lo que sí se hará, será el envío de estas conclusiones a la Subdelegación del Gobierno para activar el protocolo que calificará este homicidio como una muerte por violencia de género.