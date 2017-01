Nuevo revés al SAS: plante sindical y seis bajas en la comisión técnica

La crisis sanitaria en Granada sigue aún viva. Y con días de enorme tensión como los de ayer, evidenciando posturas casi irreconciliables entre las partes. Y, sobre todo, velocidades distintas. La situación de crisis y la falta de una fumata blanca hace que se viva sin novedades y, cuando aparece alguna, se rompe y se da un paso atrás. Un continuo día de la marmota que casualmente se celebra este jueves y que podría, según el calendario de Salud, poner fin al estancamiento de la actual situación sanitaria y despertar con la consecución de soluciones. No en vano, el consejero Aquilino Alonso dijo ayer que espera que esta semana se reciban las propuestas de la comisión técnica, se planteen y se pueda dar la solución definitiva para cerrar "este tema, que lleva ya mucho tiempo".

En eso sí coinciden todas las partes, en que se está dilatando mucho la llegada de las soluciones después de seis meses desde que se cambió el modelo y tres y medio desde la primera manifestación. Ésta podría ser un arma, el paso del tiempo para ver si se debilitan las críticas. Pero todo lo contrario, arrecian.

Los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo no acudieron a la reunión con Salud

La normalidad en el proceso que traslada Salud públicamente se viene abajo si se mira al resto de partes implicadas en la teórica solución. Y ayer el SAS recibió un nuevo revés. Técnicamente dos.

Los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo con Salud (CCOO, CSIF, Satse y UGT) dieron plantón en la reunión que pretendía mantener con ellos durante la mañana el gerente del SAS, José Manuel Aranda, y la directora general de profesionales, Celia Gómez. Los sindicatos ya advirtieron el viernes de su posición al dar por roto el acuerdo que habían firmado el 23 de diciembre por la ambigüedad de la Administración a la hora de defender, ante la comisión técnica que busca el rediseño de los hospitales, el compromiso de volver a dos hospitales completos. Ya dijeron antes que no se iban a sentar más con Salud para tratar el tema de la cartera de servicios y ayer lo escenificaron. Ninguno acudió al encuentro con Aranda y Gómez. La reunión buscaba analizar los dos acuerdos firmados y los sindicatos consideran que ya se analizó, que no hay nada más que analizar hasta que la Administración no proponga por escrito una cartera de servicios con la que cumplir su compromiso de volver a dos hospitales completos.

El secretario provincial de Satse, José Sánchez, insistió en que el hecho de presentar la gerente, Cristina López, a los miembros de la comisión el documento firmado con los sindicatos como una propuesta y no como un acuerdo, fue el detonante para esta postura sindical, que preveían ya después de las Navidades cuando en la reunión de evaluación la Administración mostró ambigüedad en su objetivo final y tampoco contempló algo básico en sus peticiones: la derogación de la orden de fusión. "No vamos a volver a analizar lo firmado y ya analizado. Que demuestren su voluntad planteando una solución para llegar a dos hospitales completos con sus carteras de servicios diferenciadas en cada hospital", dijo Sánchez.

La misma opinión defendió ayer Félix Alonso, de CCOO, quien aseguró que los sindicatos han cumplido lo planteado y, ante las dudas de que se camine hacia el objetivo de los dos hospitales, rompieron el acuerdo y no se sentarán con Salud para negociar nada hasta que sea la Junta la que plantee su solución. "La competencia es de ellos. Cuando nos cuenten su proyecto diremos si nos parece bien o no pero tienen que pasar ya a los hechos", advirtió Alonso. Para CCOO ya no se puede dar un folio en blanco a la comisión para que rediseñe los hospitales como en su día dijo Aquilino Alonso para iniciar la negociación en Granada. Ahora el marco es claro y está firmado por la gerente, Cristina López. Ese folio ya debería tener un encabezado: dos hospitales completos.

Por eso, el hecho de que la comisión técnica haya recibido siete propuestas por parte de la gerente -como ya adelantó el pasado martes este periódico- para analizar posibles escenarios de solución ha molestado a los sindicatos. Para ellos, lo ideal en base a ese acuerdo hubiera sido que Salud dijese a la comisión que buscara una o dos fórmulas pero para ir hacia un camino: dos hospitales. Y en las siete propuestas planteadas hay una que sí supone volver a dos hospitales completos, otra que deja los centros como están pero con algunas mejoras y entre medias cinco posibilidades distintas con diferente grado de 'independencia' de los hospitales.

El plante de los sindicatos fue el primer revés. El segundo se dio en la comisión técnica creada la semana pasada para presentar esas soluciones de organización sanitaria. Según pudo conocer Granada Hoy, cinco miembros de los veinte elegidos por las juntas Facultativa y de Enfermería comunicaron ayer al inicio de la reunión que dejaban la comisión por diferencias sobre sus objetivos. El viernes la dejó otro miembro. En total, seis: cuatro de la Junta de Enfermería (tres enfermeros y un auxiliar) y dos de la Junta Facultativa. Una ruptura también anunciada a final de la semana pasada cuando esos seis miembros se levantaron de la mesa por la obligación a firmar un documento de confidencialidad, en principio por cinco años y después reformado para ser válido sólo durante la duración de la comisión.

Además, la comisión cuenta con una incorporación, un moderador, Federico de la Cuadra, el responsable provincial del Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos. Según el hospital, la comisión se seguirá reuniendo a diario esta semana y pese a la salida de estos miembros sigue quedando un grupo de amplia mayoría para elaborar una o varias propuestas. Además, han sido liberados de su labor asistencial para que den prioridad a esta nueva labor y hagan la propuesta lo antes posible.

Según el calendario de Salud, tienen esta semana. Aunque está siendo difícil. La primera semana se ha pasado en discutir el marco. Queda todo el trabajo de rediseño de cartera de servicios, camas, personal, quirófanos... después tiene que ser ratificada por la Junta de Enfermería, la Junta Facultativa, trasladada a la gerente, que la propondría a los sindicatos. También dijo ayer el consejero de Salud que se presentará a los agentes implicados y a colegios profesionales.

Salud respondió ayer con un comunicado a la situación actual de la crisis sanitaria. Y para la Administración todo va bien. La dirección gerencia del Complejo dijo que "continúa trabajando en la consecución de un modelo hospitalario para Granada de la mano de los profesionales". "Ésta es la principal prioridad, diseñar un modelo en la línea de dos hospitales completos con urgencias finalistas". El hospital detalló que ayer se volvieron a reunir "los miembros de la comisión técnica", que "continúa trabajando en la elaboración, desde un punto de vista técnico, del diseño de una o varias propuestas que den respuesta a la demanda de la sanidad granadina y al acuerdo firmado". Un extremo del que dudan los sindicatos ya que en reuniones previas en esa comisión no se ha dicho con contundencia que la base es ese acuerdo.

En cuanto al acuerdo con UGT, Satse, CCOO y CSIF, la dirección gerencia mostró su "interés en que éste siga en pie, ya que está previsto llevar la propuesta elaborada por los profesionales a la mesa con los sindicatos". Cristina López, confía "en que estos agentes sociales retomen el acuerdo una vez quede diseñado el nuevo mapa hospitalario en un documento que acredite la cartera de servicios en ambos hospitales, tarea que en estos momentos está realizando la comisión técnica de profesionales creada para este fin". Para Salud, todas sus actuaciones "demuestran con hechos que tanto la dirección del Complejo Hospitalario como el SAS están cumpliendo con el acuerdo firmado".