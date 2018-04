Nuevo paso para 'incorporar' a los trabajadores de la SN1 a la Rober

Conducir la SN1 no es lo mismo que conducir la SN2. Al menos en lo que a condiciones laborales se refiere. La primera línea citada pertenece a Herederos Gómez mientras que la segunda es de Transportes Rober. Esto provoca que los trabajadores de ambas empresas encuentren importantes diferencias en sus condiciones laborales. Sin embargo, esta situación podría estar a punto de cambiar. Los trabajadores de la SN1, que el pasado mes estuvieron de huelga, han vuelto a recibir el respaldo de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia ha ratificado lo expuesto en una sentencia dictada por el Juzgado número 1 de Granada que concluye que "Transportes Rober y Herederos Gómez forman parte de un grupo de empresas que, a efectos laborales, al tratarse de una única empresa se ha producido una cesión ilegal de trabajadores hacia la primera de ellas".

El conflicto viene de largo y no solo afecta a estos empleados. Los conductores de Alhambra Bus que gestiona los microbuses que conectan con la Alhambra y el Albaicín también tienen unas condiciones más precarias respecto a los empleados de Rober lo que levantó a las plantillas de ambas firmas en busca de una equiparación de derechos laborales y salario. No obstante, la citada sentencia se refiere exclusivamente a Herederos Gómez y considera probado que ambas empresas funcionan como una sola en base a sólidos argumentos como, por ejemplo, que Herederos Gómez, para la retribución factura los kilómetros realizados a Rober y esto se incluye en la factura total del Ayuntamiento de Granada. Pero, también, queda patente que Herederos Gómez no dispone de oficinas administrativas ni personal administrativo propio. Los recambios de las piezas de autobuses y suministros "son adquiridos por Transportes Rober que los entrega a su vez a Herederos Gómez". "Los billetes no se diferencian y los inspectores que supervisan son de Rober" agrega la sentencia anterior aludida en el fallo del TSJA.

Ante esta nueva sentencia, el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, exigió ayer al Ayuntamiento de Granada que acuerde cuanto antes un plan que dote a los conductores tanto de Herederos Gómez como de Alhambra Bus de los mismos derechos. Según indicó el edil, esta sentencia no es firme por lo que también pidió a ambas firmas que no vuelvan a poner un recurso y se resuelva el conflicto laboral cuanto antes. "Esta sentencia viene porque el Ayuntamiento no aprueba la unificación de líneas a pesar de haberse aprobado en 2015 después de que IU presentara una moción", indicó Puentedura quien abogó por llegar a un acuerdo cuanto antes para evitar que el Ayuntamiento se vea obligado a pagar una cantidad millonaria.

Según explicó, la capital llegó a un acuerdo con los trabajadores para hacer una equiparación progresiva durante los próximos tres años. Esto, mientras no haya una sentencia firme, es posible y supone una cantidad de 600.000 euros. No obstante, si Rober recurre y el Supremo ratifica la sentencia, el periodo de aplicación sería inmediato con un impacto económico muy alto. "Y no solo eso sino que además podrían reclamar cuatro años de atrasos que pueden suponer un varapalo de varios millones de euros".