Nuevo perfil de pobreza: empleados precarios que no llegan a fin de mes

Hasta ahora tener un contrato de trabajo era garantía de futuro y mayor o menor prosperidad en función del salario. Pero nunca de pobreza. Ahora, tras los duros años de la crisis económica y los efectos que han tenido los recortes, la reforma laboral y la viabilidad empresarial, tener trabajo no garantiza no pasar penurias económicas, creándose un nuevo perfil de pobreza: trabajadores precarios con sueldos que no les permiten llegar a fin de mes.

Así lo explicaron ayer en Granada durante la presentación de los actos con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza que se conmemora hoy 17 de octubre. Según la presidenta de la Congra (Coordinadora granadina de ONG de Desarrollo), Inés Barrio, en Granada hay una inaceptable tasa de paro del 24,4%, por lo que hay más de 86.000 personas desempleadas, de las que 46.400 no reciben ningún tipo de subvención. Además, según los datos sindicales aportados a la Congra, de enero a agosto se han firmado unos 170.000 contratos, de los que 56.000 son temporales. "Esto justifica el concepto de trabajador pobre, personas que tienen trabajo pero que no tienen recursos para satisfacer sus necesidades básica", denuncia. De hecho, se puso sobre la mesa un dato alarmante: el 14% de las personas que acuden a Cáritas para ayudas de suministro (ayuda para pago al alquiler, recibos, etc) son trabajadores.

Además, desde la Congra se alerta del aumento de la siniestralidad laboral en más de un 6%, también signo de la precariedad.

Aunque no hay datos provinciales actualizados sobre la tasa de pobreza en Granada -ya que también hay que incluir a familias enteras, menores en riesgo de exclusión, etc-, a nivel andaluz casi el 38% de la población vive en riesgo de pobreza.

Para frenar esta escalada, desde la Congra sólo ven una solución: voluntad política para activar medidas de ayuda a la población y fomento de los servicios públicos. Además, advierten del incremento de la desigualdad, con más gente viviendo "penurias" junto a otro grupo cada vez más "rico". De ahí el lema de este año de la campaña Pobreza Cero: Muévete contra la desigualdad obscena. "Al lado de personas que viven bajo mínimos se exhiben los que viven en la abundancia escandalosa y obscena", denunció Barrio, quien dijo que esa desigualdad tienen relación directa con las políticas sociales y económicas en vigor. "Las élites acumulan tanto poder que influyen en las leyes. De ahí la reforma laboral, la privatización de la enseñanza y la sanidad,...".

En Granada, la Plataforma Pobreza Cero ha juntado a 100 colectivos "convencidos de que otro futuro es posible". Pero, insisten, "para eso se necesita voluntad política para cambiar".

Para concienciar sobre todo esto y reclamar acciones a los dirigentes, se han planteado 9 nueve actividades durante esos días para ver las diferentes situaciones de pobreza y desigualdad, que se pueden consultar en la web congra.org. La primera fue ayer mismo con un taller sobre el proceso de acogida a las personas refugiadas en Granada, a cargo de Granada Acoge. En este punto, denunciaron ayer que la Cumbre Internacional de Ministros de Interior que se celebra en Sevilla asocie inmigración y terrorismo. Para hoy martes se ha programado una mesa redonda con partidos políticos para revisar el compromiso local contra la pobreza firmado en Granada el 16 de diciembre de 2014. "Cuatro partidos firmaron ese compromiso y vamos a pedirles cuentas de qué ha pasado desde entonces", matiza la presidenta de la Coordinadora de ONG. También hoy se presentará el informe Foessa sobre análisis y perspectivas 2017: desprotección social y estrategias familiares".

El miércoles se proyectará el documental de Mabel Lozano sobre la trata Chicas nuevas 24 h. "El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. La trata mueve más de 32.000 millones de dólares al año y la mayor parte lo hace involuntariamente y muy llevadas por un sistema de pobreza", denuncia Barrio.

El jueves se ha programado una mesa redonda sobre justicia fiscal y paraísos fiscales. Según denuncia, el 75% del equivalente al fraude fiscal "lo hacen las grandes empresas". En junio Granada firmó una moción contra los paraísos fiscales, así que también desde la Congra reclamarán al Ayuntamiento información sobre qué se va a hacer "para que no se quede en papel mojado.

Por último, el viernes se proyectará el documental sobre desahucios Un lugar en la memoria donde habitar; y el sábado será la manifestación "contra todas las formas de pobreza", a las 12:00 horas desde la Fuente de las Granadas a Plaza Nueva. "Hemos convocado a todos los colectivos con una reivindicación sencilla: más presupuesto para salud, educación, dependencia, empleo y violencia de género; una justicia fiscal progresiva y recuperar las políticas de ayuda a la cooperación.