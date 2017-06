La OCU lanza un decálogo para unas compras 'seguras' durante la campaña

Con la llegada oficial de las rebajas es habitual que organizaciones en defensa de los consumidores lancen consejos para sacar el mayor partido a los descuentos con todas las garantías. En esta línea la OCU ha presentado un décalogo para aprovechar los descuentos al máximo "pero sin que las tiendas recorten en los derechos del consumidor". Para conseguirlo recomiendan a los clientes en primer lugar pensar lo que se necesita y hacer una lista para evitar las compras compulsivas.

Además, desde la OCU recuerdan que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes y su calidad no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados. Los objetos rebajados deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

Cabe resaltar que en algunos establecimientos se establecen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas (sobre la aceptación del pago con tarjeta, las devoluciones, etc.). "Pueden hacerlo, están en su derecho, pero esas condiciones deben indicarse expresamente. En caso de duda, pregunta al responsable del establecimiento", detalla la organización.

Asimismo, remarca la importancia de conservar el ticket o factura simplificada de las compras, pues serán necesarios para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc. "Recuerda que si el producto que deseas cambiar está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente)", indican desde la OCU que no obstante añaden que la mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica. "También pueden cambiarlo por otro artículo o un vale." Sin embargo, si el producto ha sido adquirido de forma online, el consumidor cuenta con hasta 14 días naturales para devolverlo".

En cuanto al servicio postventa y la aplicación de la garantía, remarcan que son iguales, independientemente de que se compre el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo. "Si tienes algún problema durante las rebajas, lo mejor es actuar igual que en cualquier otro momento. En el periodo de rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos que tienes como consumidor: intenta llegar a un arreglo en el propio comercio. Si no se consigue una solución amistosa se debe pedir la hoja de reclamaciones (debe tenerlas cualquier establecimiento) y plasma en ella tu queja", manifiestan.

Por último recomiendan elegir negocios adheridos al sistema arbitral de consumo, que ofrecen más garantías al comprador (en caso de desacuerdo se prestarán a resolver sus diferencias con el cliente de una manera rápida y gratuita). Y, si surgen problemas recuerdan la OCU puede ayudar para buscar una solución.