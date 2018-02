La 'OPA' de Ciudadanos al PP para reclutar concejales comienza en Baza

En los mentideros políticos se asegura que la estrategia de Ciudadanos para las próximas elecciones municipales pasa por captar a concejales y exconcejales del PP para que se sumen a la 'causa naranja'. En este contexto, Fernando Serrano, el exnúmero dos del partido de Mariano Rajoy en Baza y actualmente concejal no adscrito tras darse de baja del partido, ya es un militante más en la formación de Albert Rivera, según confirmó ayer a este periódico el que fuera portavoz en el Ayuntamiento de Baza hasta 2015.

Fernando Serrano se encuadró en el sector de Juan García Montero en las pasadas primarias del PP y tuvo un sonado 'encontronazo' con María José Martín, senadora, presidenta del PP en Baza y del entorno de Sebastián Pérez, presidente del PP provincial, después de que declarase que el partido sacaba más votos en las elecciones generales que en las municipales. "Tras el congreso provincial ya dije que no reconocía el partido al que me afilié en 1996, valores que en cambio sí reconozco ahora en Ciudadanos", señala Serrano, que asegura que aún no ha hablado con la dirección provincial de Ciudadanos de cara a su posible inclusión en la lista de la formación naranja en las próximas elecciones, aunque deja abierta la posibilidad de defender en las urnas el proyecto que en Granada lidera Luis Salvador.

"No hay nada oficializado en este sentido, pero mantengo mi vocación de servicio público que he mamado desde la infancia", señala Serrano, licenciado en Ciencias Políticas y director del Servicio Público de Empleo Estatal en Baza.

De momento, la nueva filiación política de Serrano queda patente en sus redes sociales, plagada de mensajes de Albert Rivera y de Luis Salvador, a expensas de 'negociar' su posible inclusión en las listas de Cs para las próximas elecciones.