Objetivo: a por un nuevo presupuesto

Definitivamente el 2016 no fue un buen año para Granada, así que no es de extrañar que desde la plaza del Carmen hayan despedido sin pena ni gloria a un año que deja uno de los capítulos más vergonzosos de los últimos tiempos para la ciudad: el caso Nazarí. Los últimos siete meses de gobierno socialista han demostrado lo laborioso que es gobernar con un plantel mínimo de concejales y lo complejos que se vuelven los problemas cuando uno adquiere el mando. En este sentido 2017 no se presenta muy distinto a 2016. El principal reto (otra vez...) que tiene por delante la corporación municipal es la consecución de un presupuesto. Era 2015 cuando la ciudad aprobó sus últimas cuentas y, visto lo visto, no está muy claro que en 2017 se puedan actualizar las cuentas para hacer frente a la retahíla de compromisos que acumula la ciudad. Desde luego, como reto, no hay otro igual. El Ayuntamiento necesita 15 millones extra, pero las ordenanzas fiscales (que se aprobaron el pasado 30 de diciembre) y que son las que detallan los ingresos con los que contará la ciudad, no contemplan nuevas vías de entrada de dinero. Esto significa que a la hora de hacer el presupuesto esos 15 millones tendrán que conseguirse recortando gastos. Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Si la ciudad no quiere que el futuro de 2017 vuelva a estar lastrado por un presupuesto prorrogado tendrá que 'ponerse las pilas'. Es vital que empiecen a trabajar todos los grupos políticos codo con codo durante estos tres primeros meses del año para que en marzo dispongamos de un nuevo presupuesto.

Este primer paso es vital. De él dependen, por ejemplo, los pagos de los créditos que la ciudad debe a los bancos del plan de proveedores, o los pagos de la 'extra' que desde 2012 vienen arrastrando los funcionarios. Pero hay más. El costoso sistema de autobuses por el que se desangra el presupuesto de la ciudad no podrá modificarse hasta que haya una disposición económica que permita afrontar una nueva reorganización.

Más allá de los números, Granada tiene por delante otro reto de los gordos. Devolver la dignidad a las familias de la zona Norte que sufren invierno tras invierno los cortes de luz. Este es posiblemente el problema social más urgente y más importante que la ciudad tiene que resolver.

Aunque la economía es el principal caballo de batalla de la ciudad, hay otros asuntos algo más amables que traerán alguna que otra alegría. Es el caso de Santa Adela, un proyecto que a lo largo de 2017 debe empezar a cambiar la imagen del castigado barrio. En estos primeros meses del año comenzará la demolición de las casas y a finales de 2017 la nueva Santa Adela debería estar en pie.

También debería ver la luz este año el proyecto de las cámaras de videovigilancia en el Albaicín con las que el Ayuntamiento espera mejorar la conservación de su rico patrimonio.

Habrá que seguir trabajando en un plan de ocio alternativo para que, una vez cerrado el botellódromo, los jóvenes tengan una amplia oferta de actividades que vayan más allá de beber alcohol en plazas y pisos.