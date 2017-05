Ofensiva institucional en Málaga para defender su sección penal del TSJA

El enfrentamiento entre provincias al que ha llevado la decisión judicial de abrir secciones de lo penal del TSJA en Málaga y en Sevilla sigue activo y cada vez ganando fuerza. La decisión ha trascendido lo meramente organizativo y ha generado un movimiento institucional y social en las provincias afectadas por un lado para defender su historia, en el caso de Granada para evitar la dispersión y pérdida de fortaleza judicial, y por otro para reclamar medios, como el caso de Sevilla y especialmente Málaga, que ha pasado a la ofensiva institucional mostrando unidad en defensa de sus ciudadanos.

Pero Granada no se rinde y sigue dando pasos de apoyo a que se mantenga su capitalidad judicial, recogida en el Estatuto de Autonomía y que considera en peligro con esta decisión. Tras las declaraciones institucionales y la creación de la Plataforma Granada por el TSJA, ayer se volvió a mostrar la unidad en la reunión del Consejo Social del Ayuntamiento de Granada, que aprobó por unanimidad la propuesta presentada por su presidente, Santiago Carbó, para defender la capitalidad judicial de Granada recogiendo la "preocupación" existente y con el objetivo de corregir la medida aprobada hace unas semanas por la sala de gobierno del TSJA por 23 de los 28 miembros. Decisión que levantó la polémica por el agravio al que Granada considera que será sometida y por poner en entredicho su capitalidad judicial.

Mientras Granada sigue sumando apoyos, Málaga tampoco se queda quieta y pasa a la ofensiva institucional y a la muestra de su unidad, que traspasa incluso sus fronteras. Así, representantes de la mayoría de las instituciones de Málaga, a excepción de la Junta de Andalucía, mostraron ayer su apoyo público a que la capital tenga una sala desplazada de lo Penal del TSJA evitando así que los recursos penales a sentencias de la Audiencia Provincial tengan que desplazarse a Granada.

Una vez aprobada por la sala de gobierno del TSJA, la decisión debe ser adoptada por el Consejo General del Poder Judicial y, posteriormente, por el Consejo de Ministros. Tanto el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, como el consejero de Justicia, Emilio de LLera, se han mostrado contrarios a la decisión. Es, por tanto, un asunto que compete de forma exclusiva a los organismos judiciales, pero la negativa tanto del consejero de Justicia como del alcalde granadino han abierto la caja de Pandora y los políticos malagueños también se han subido al carro.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la vicepresidenta de la Diputación Ana Mata; el diputado nacional Avelino Barrionuevo; o la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Margarita del Cid, defendieron ayer la nueva sala en málaga, así como el decano de la facultad de Derecho o el del Colegio de Procuradores, entre otros. No pudieron asistir pero, según el Colegio de Abogados, también están a favor de esta iniciativa el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Confederación de Empresarios de Málaga, la presidenta de la Audiencia Provincial, el juez decano o el fiscal jefe.

El decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, aseguró que "sobran razones" para que Málaga tenga una sala de lo Penal del TSJA, haciendo especial énfasis en que Málaga es la provincia andaluza con mayor litigiosidad. "Nadie discute ni reclama la capital judicial andaluza, que es Granada, pero pedimos acercar más la justicia al ciudadano", dijo Lara, quien criticó la "injerencia política" de la Junta y recordó que en Málaga ya hay salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del TSJA sin ningún problema. "Granada seguirá siendo la capital judicial andaluza. Únicamente estamos reclamando que Málaga no deje pasar esta oportunidad histórica por número e importancia de los procedimientos, porque lo permite la Ley y porque la experiencia de las salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social demuestra que esta es la mejor opción", insiste el decano. Ante el voto negativo del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, Lara le exige que "respete" el acuerdo adoptado en la sala de gobierno del Tribunal que preside y criticó también la "injerencia política" de De Llera. "Bastantes problemas tiene la justicia como para que se politice de esta manera", apuntó, recordando que la Junta no tiene competencia en este caso "y salvo algún espurio interés que desconocemos no entendemos por qué se entremete en lo que el Estatuto de Autonomía reserva al TSJA".

El alcalde de Málaga consideró que la creación de esta nueva sala "está llena de sentido y lógica" y aprovechó para denunciar, una vez más, "el centralismo de la Junta", dijo De la Torre, que confió en que el Consejo General del Poder Judicial, que es el que tiene la última palabra, no tenga en cuenta las opiniones del consejero. "Hay que avanzar hacia una administración más fácil, más cercana y más barata para los ciudadanos", explicó, considerando "desafortunadas" las manifestaciones en contra y recordando que desde el Ayuntamiento se han enviado escritos a distintas instancias, como el Consejo y el Ministerio de Justicia, y se ha aprobado una moción a favor de la sala desplazada.