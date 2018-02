PINAFichajes récord y rojiblancos 'fantasmas'

El ahora jugador del Sevilla FC fue un fichaje del Granada que ni siquiera pisó la ciudad. El club le firmó desde el América de México para cinco temporadas en el mercado invernal de 2015 e inmediatamente anunció su cesión al Watford por lo que restaba de aquella temporada. Tras este préstamo, el club inglés, propiedad de Gino Pozzo, le compró por una cifra no desvelada públicamente, aunque su valor de mercado por aquel entonces era de tres millones de euros, según el portal especializado en fichajes Transfermarkt . En esa operación de compra-venta sospecha la UDEF que hubo indicios de posible fraude.

El nombre del jugador escocés aparece en los papeles investigados por la UDEF ya que, según consta, este percibió una cantidad de 361.868 euros del Granada CF mientras jugaba en el Watford entre los años 2013 y 2015, es decir, cuando ya no pertenecía al club rojiblanco. El extremo se convirtió en futbolista granadino en verano de 2011 tras llegar libre procedente del Celta, aunque en esa misma ventana de fichajes salió cedido al Cádiz, un proceso que repitió la temporada siguiente hacia el Watford, que posteriormente lo adquirió por una cifra que no fue revelada por ninguna de las partes. A diferencia de Pudil, Ikechi sí jugó partidos con el Granada, aunque todos ellos amistosos durante la pretemporada de 2011.

Uno de los que se podría llamar 'fichajes fantasma' del Granada CF, posiblemente uno de los primeros. El futbolista checo llegó al club rojiblanco el 11 de enero de 2012 y firmó por cinco temporada. El club incluso envió a los medios una foto suya en un hotel de la capital y hasta fue entrevistado en la televisión oficial que por aquel entonces tenía la entidad que presidía Pina. Pudil, de posición lateral izquierdo, no llegó ni siquiera a vestirse de corto en un entrenamiento. Justo el día en que se iba a poner a las órdenes de Fabri, el club anunció su marcha al Cesena italiano en régimen de préstamo. El nombre del defensor aparece en el informe de la UDEF, ya que cuando el jugador acabó su cesión fue traspasado al Watford. El Granada debió recibir por esa venta un millón y medio de euros, pero el 95% de esa venta, 1.425.000 euros, pasó de forma casi inmediata a las cuentas de Fifteen Securitisarion, empresa controlada por Pozzo y radicada en Luxemburgo.

Diakhaté: cuando Pina sacó un contrato en directo por televisión

El senegalés Pape Malickou Diakhaté resultó ser uno de los fichajes más polémicos de los primeros años de Quique Pina al frente del Granada CF, aunque esta operación no haya trascendido en los informes de la UDEF. En el verano de 2011, con el equipo granadino recién ascendido a Primera División, el defensor central nacido en Dakar se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Granada CF hasta ese momento. Pina pagó al Dynamo de Kiev por los servicios del jugador una cantidad que oficialmente se cifró en 4,5 millones de euros. Sin embargo, una investigación periodística acusó al ex presidente rojiblanco de mentir, y que realmente Diakhaté costó la mitad, unos 2 millones. Esto provocó una reacción de Pina, hasta tal punto de presentar el contrato del futbolista públicamente en la televisión oficial del club. En este se cifraba la cantidad del fichaje del senegalés y que los plazos del pago eran de cerca de medio millón de euros durante tres años. Pina se defendió así con vehemencia de las acusaciones que le hacían de haber inflado la cantidad del contrato. Aquello no pasó a más. Diakhaté salió del Granada en 2014 cedido al Kayseri turco y más tarde rompió unilateralmente su contrato, por lo que el club denunció ante el TAS, que le dio la razón. El jugador fue condenado a pagarle más de 3 millones de euros al Granada.