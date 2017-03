El PP logrará hoy la Alcaldía de Los Guájares de prosperar la moción del PA

El Partido Popular logrará hoy la Alcaldía de Los Guájares de prosperar la moción de censura que ha promovido con el concejal andalucista en el pleno que está previsto se celebre a las 12:00 horas después de que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo diera la razón a este partido obligando al Ayuntamiento a su celebración tras ser postergado por una decisión de la secretaria municipal. Con el apoyo del concejal andalucista, el actual portavoz del grupo popular, Antonio Mancilla, se convertiría en el nuevo alcalde del municipio en el que actualmente la regidora es la socialista Dolores Rodríguez. En las últimas elecciones, el PP obtuvo 45 votos más que el PSOE, partido con el que empató a concejales, cuatro cada formación política, mientras que el Partido Andalucista consiguió uno.

Según explicó en una rueda de prensa para dar a conocer esta moción de censura la diputada provincial del PP Luisa García Chamorro, el PSOE pactó tras los comicios con el concejal andalucista si bien, después de lo que ha definido como año y medio de "tenso" gobierno, el pacto "se rompe en el momento en el que la alcaldesa socialista, Dolores Rodríguez, por intereses ocultos, arrebata por decreto las competencias y liberación económica al concejal del PA sin explicaciones".

En noviembre de 2016, el PP, con el apoyo del edil andalucista, presentó una moción de censura contra la alcaldesa del PSOE pero no pudo debatirse en pleno, puesto que no se convocó por la diligencia presentada por la secretaria municipal basándose en un informe del área de Asistencia a Municipios de la Diputación, el cual afirmaba que dicho edil "pertenece al mismo grupo político que la alcaldesa y, por lo tanto, lo trata de tránsfuga e impide que se tramite la moción. "A la vista de todos, ese concejal no puede pertenecer al mismo grupo político que Dolores Rodríguez puesto que concurrió a las elecciones bajo las siglas del Partido Andalucista".