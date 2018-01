El PP acusa a Cuenca de tener "miedo escénico" a presentar un presupuesto tras 19 meses

El Partido Popular ha subrayado que el "miedo escénico" del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, lo ha llevado a no presentar un nuevo presupuesto económico tras "19 meses con las cuentas prorrogadas". Asimismo, desde el PP consideran que "dejadez, la falta de transparencia y la incapacidad de gestión" del gobierno municipal han propiciado que sea "el PP el que ha llevado la iniciativa política" en el Ayuntamiento.

Según indicó la portavoz del PP, Rocío Díaz, "los populares han presentado a lo largo del año más de 30 mociones de las cuales se aprobaron 31". Asimismo, Díaz indicó que el "ejecutivo local está dando la espalda a los proyectos y demandas ciudadanas a los que el PP ha dado voz a través de sus propuestas", acuerdos que pese a ser aprobados "no han ejecutado".

"De las 130 solicitudes de información presentadas por el PP, tan solo se han contestado 65", aseguró la popular, situación ante la que el PP reiterará las solicitudes hasta ahora no contestadas. Si no obtienen la información, "en tiempo y forma, pediremos amparo judicial por entender que se está obstaculizando nuestra labor como grupo de la oposición de fiscalización y control", tal y como indicó Díaz, que además apostilló que "si siete concejales no tienen tiempo o no pueden abarcar el gobierno de la ciudad, no deberían de haberlo asumido".

En cuanto al tema de las ordenanzas fiscales, la popular indicó que "en su aprobación inicial nos abstuvimos porque queríamos presentar alegaciones a las mismas, era la única forma que teníamos para poder proponer". Según argumentó Díaz, el motivo de su voto negativo en la aprobación definitiva de las ordenanzas, el gobierno local "solo aprobó una de las alegaciones presentadas por el PP y ni siquiera se sentaron con los demás partidos para dialogar y sacar adelante esas ordenanzas. Las llevaron al pleno sin el consenso necesario. No se puede gobernar sin voluntad y sin interés por solucionar los problemas de la cuidad".

Díaz mostró también las dudas del grupo popular sobre determinados contratos, como el de las bicicletas o sobre las ocupaciones de vía pública. En cuanto a la llegada del legado de Lorca, la popular indicó que el PP "está encantado", pero que sigue a la espera de que se le facilite "el acuerdo de la Fundación Federico García Lorca con La Caixa" a todos los grupos políticos.