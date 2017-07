El PP pide a la Fiscalía que investigue la dejadez de la Junta en el caso Nevada

El PP de Granada, con la representación de su presidente provincial, Sebastián Pérez, a la cabeza presentó ayer ante la Fiscalía Superior de Andalucía un recurso por posible dejadez de funciones por parte de la Junta de Andalucía en el caso Nevada. Así lo explicó el portavoz en materia de Justicia del partido, Juan Ramón Ferreira, quien apuntó que la "situación escandalosa merece el análisis de la Fiscalía y las consecuencias judiciales que pudiera tener posteriormente".

En cuanto a la posible dejadez de funciones, Juan Ramón Ferreira apuntó que la Junta de Andalucía incompareció en la vista judicial, no ratificó a la oposición la indemnización que se solicitaba ni adjuntó pruebas en primera ni en segunda instancia. Es decir, "un abandono de las obligaciones de cualquier profesional y de cualquier defensa jurídica que visto el resultado final nos hace pensar que precisa de un análisis pormenorizado".

No entendemos que la Junta no luchara por los 165 millones de indemnización"Sebastián PérezPresidente provincial del PP

El presidente del provincial del PP en Granada, Sebastián Pérez, opina que "estamos ante uno de los escándalos políticos más importantes de nuestra Democracia", ya que según sus palabras, "por incomparecencia de la Junta de Andalucía, todos los granadinos y andaluces hemos perdido 165 millones de euros" provenientes de la indemnización que la Junta de Andalucía deberá pagar al promotor encargado de la construcción del centro comercial Nevada Shopping.

También destacó que la cifra final podría aumentar, ya que el promotor ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo que podría terminar con una indemnización de 250 millones de euros. Por ello, "aunque no sabemos si es delito o no, pedimos responsabilidades políticas".

Entre los aspectos que no se entienden en el Partido Popular, está que "la Junta de Andalucía no luchara por esos 165 millones de euros y se hayan regalado a un promotor privado". Es por esto por lo que Sebastián Pérez no entiende que no existan dimisiones tanto en Granada como en la propia Junta de Andalucía ante la falta de explicaciones.

Junto a la presentación del recurso en la Fiscalía, el presidente provincial del PP en Granada indicó la enorme falta de voluntad por parte del PSOE para intentar llegar a un acuerdo con el promotor privado que redujese de forma notoria la indemnización.