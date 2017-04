El PP de Granada celebrará su Congreso Provincial el 20 de mayo

El PP de Granada celebrará su XIV Congreso Provincial el próximo 20 de mayo, una fecha que será ratificada hoy en la reunión de la junta directiva y que significará el arranque oficial de una campaña en la que se perfilan tres alternativas a la candidatura del actual presidente de los populares, Sebastián Pérez. Juan García Montero y Mamen Castillo ya llevan meses presentando sus respectivos proyectos, a los que se suma Jesús María Cascón, que también ha manifestado su intención de presentarse. Con la convocatoria oficial, cualquier afiliado podrá presentar su candidatura a un congreso que se celebrará justo un día antes de que los socialistas celebren el cónclave del que saldrá el nuevo secretario general de la terna formada por Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López.

Los estatutos del PP permiten que todos los afiliados puedan votar al presidente -siempre que estén al corriente de las cuotas-. Y si un precandidato saca más del 50% de los votos pasa a una segunda vuelta como candidato único para dirigir el partido hasta 2021, lo que implica la dirección de los populares de cara a las próximas elecciones municipales, que en el caso de Granada deberían celebrarse en 2019.

Sebastián Pérez aspira a revalidar el liderazgo del partido que asumió en 2004

Hace unos días, el presidente del PP-A, Juanma Moreno vaticinó que en algunas de las provincias en las que hay más de un aspirante a presentarse al congreso provincial del partido -Sevilla, Granada y Jaén- se alcanzará un "acuerdo" y finalmente sólo habrá un candidato. "Estoy convencido de que en alguna de esas provincias solo habrá un candidato porque llegaremos a un acuerdo satisfactorio y positivo para el PP y para la sociedad de cada una de las provincias", señaló en una entrevista en RNE. El presidente regional aseguró que no tiene favorito entre los varios aspirantes que parecen tener intención de concurrir en cada una de esas provincias y subrayó que aspira a "que no se dañe la marca del PP" y a no estar "permanentemente" en un "debate de personas sino de ideas y proyectos".

Comienza la carrera oficial para la presidencia del PP provincial y para conseguir los avales necesarios para formalizar las candidaturas. En el caso de Sebastián Pérez, está previsto que su primer acto de 'campaña' se celebre en los próximos días.