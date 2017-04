El PP urge a PSOE y Ahora Vegas a "dejar" la Alcaldía de Vegas del Genil por su " desgobierno"

El grupo municipal del Partido Popular en Vegas del Genil apeló ayer a la "responsabilidad" de las dos formaciones que conforman el gobierno local, PSOE y Ahora Vegas, para que "cedan la alcaldía" a los 'populares', porque "las desavenencias internas de ambos han generado una situación de absoluto desgobierno".

La portavoz popular, María del Carmen Ros, remarcó que en menos de dos años de mandato se han sucedido "un escándalo detrás de otro, empezando por la destitución del edil de Ahora Vegas Reinaldo Barranco, que pasó al grupo de no adscritos; siguiendo por la denuncia y posterior investigación de la que es objeto el alcalde, el socialista Leandro Martín, por la presunta comisión de un delito electoral; y continuando por las declaraciones que otra edil de Ahora Vegas, Carmen Gutiérrez, realizó en el pleno del pasado 30 de marzo, en el que anunció que había denunciado a su compañero, el teniente de alcalde Alejandro Martín, por presuntas amenazas".

Ros puso el acento en que Vegas del Genil "no se merece esta situación" y que así "lo vienen denunciando" los vecinos, en la calle y también en las sesiones plenarias. Además, advirtió de que "la edil Carmen Gutiérrez ya ha adelantado que en junio no apoyará la investidura de Alejandro Martín como alcalde" y que "es probable que no se cumpla el acuerdo alcanzado por PSOE y Ahora Vegas, que establecía que cada uno gobernaría dos años".

"El incumplimiento del pacto no es de extrañar, teniendo en cuenta que lo primero que hicieron fue decir que no había tal acuerdo de gobierno cuando se ha visto que sí", y ve "más grave aún" que Leandro Martín y Alejandro Martín "prefieran anteponer sus intereses personales a los del pueblo de Vegas del Genil".