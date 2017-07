El PP pide al Parlamento un plan "urgente" para el comercio de Beiro

El Partido Popular exigirá en el Parlamento de Andalucía y en el Ayuntamiento de Granada un "plan urgente y extraordinario" para recuperar y dinamizar el comercio del distrito Beiro, especialmente castigado por el fallido proceso de fusión hospitalaria. Lastrados por esa reordenación, las obras del Metro y por el traslado de facultades al Campus de la Salud, los empresarios viven "una situación insostenible". Según aseguró ayer el PP, en un año han cerrado aproximadamente 1.200 negocios que vivían directa e indirectamente de la actividad hospitalaria, con una pérdida de 6.000 empleos. Además, los populares apuntan que otros 400 establecimientos están en riesgo de desaparecer.

La parlamentaria Marifrán Carazo anunció ayer que presentará una Proposición No de Ley en la que resalta que es "fundamental" que el proceso de reversión de esa reordenación hospitalaria finalice "en el menor tiempo posible", porque "los comerciantes no van a poder aguantar mucho más". Si no se revitaliza el sector, advirtió, "va a haber más cierres".

Los empresarios aseguran que desde que el pasado julio han dejado de facturar 25 millones de euros. "Muchos comercios están valorando cerrar ante la imposibilidad de subsistir", subrayó la parlamentaria, que exigirá a la Consejería de Comercio que actúe "de manera urgente" para frenar las pérdidas que se está produciendo.

Además, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento presentará en el próximo pleno una moción en términos similares.