El PP pide que se apliquen los Planes Turísticos de Grandes Ciudades

El PP advirtió ayer de que o el gobierno local "se pone a trabajar de una vez por todas" en materia turística o "nos seguirán comiendo el terreno otras ciudades". La portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, recordó que la capital pierde viajeros "mes a mes", y exigió al alcalde que "deje de mirar a otro lado" y retire las competencias turísticas a la concejal Raquel Ruz y que consiga inversiones para atraer un turismo de calidad.

La portavoz hizo esta crítica al hilo de la presentación de la moción que su grupo defenderá en el pleno ordinario mañana y en la que reclama la aplicación "inmediata" de los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía, que fueron aprobados por decreto por el Consejo de Gobierno de la Junta el 30 de agosto de 2016 y que contemplan una inversión de 40 millones de euros entre 2017 y 2020 y de los que, catorce meses después, "no se sabe nada".

Díaz remarcó que en el pleno de noviembre de 2016, los populares preguntaron por el estado en que se encontraba la elaboración de dicho plan por parte de la concejalía de Turismo y por las reuniones que se hubieran mantenido con los colectivos, instituciones y organizaciones empresariales relacionadas con el sector turístico granadino. "La respuesta fue que no existía plazo para la presentación del plan pero que trabajarían en ello", resaltó la concejal, a la que le parece "grave" que todavía no se hayan producido avances, pero más aún que la Federación Provincial de Hostelería, en un escrito fechado el 23 de agosto de 2017, pidiera al Ayuntamiento una reunión con este mismo objetivo, señal inequívoca "de que no se está contando con el sector".