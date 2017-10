El PP refuerza hoy su acercamiento a C's con la reprobación a Cuenca

El Ayuntamiento de Granada vivirá hoy un pleno paradójico en el que seis concejales imputados del PP reprobarán al alcalde Francisco Cuenca, imputado a su vez por un caso de su época como delegado de Innovación. Para PP y C's son "tres delitos muy graves" los que penden sobre el alcalde, mientras que los socialistas defienden que se trata de una denuncia que en su momento presentó CCOO a todos los delegados de Innovación de la Junta y que en el caso de siete de ellos ya se ha archivado la causa. En todo caso el pleno extraordinario de reprobación comenzará a las ocho de la mañana en una convocatoria promovida por Ciudadanos con el apoyo del Partido Popular. La iniciativa partió de Luis Salvador, portavoz provincial de la formación naranja, que pidió la dimisión de Francisco Cuenca a principios de mes, al cumplirse un año de su investigación judicial por la adjudicación a nivel autonómico, cuando era delegado de Economía de la Junta, de unos contratos privados para la inspección de unos cursos de formación.

Al no acceder a esta petición el regidor granadino, los cuatro concejales de Ciudadanos impulsaron la petición de este pleno extraordinario para su reprobación, con el apoyo de los once del Partido Popular, con quienes suman mayoría absoluta en el Consistorio, seis de ellos imputados a su vez en el marco del caso Serrallo. La reprobación también está previsto que cuente con el apoyo de Vamos Granada, después de que la asamblea de inscritos de la formación así lo decidiera, aunque el concejal Luis de Haro anunció su abstención, el mismo camino que tomará Izquierda Unida. Tras el debate y la votación para que el alcalde sea reprobado, el pleno continuará a las diez de la mañana y Francisco Cuenca seguirá siendo alcalde de Granada. "El problema es que en ocasiones la estrategia política, electoral y personal choca directamente con la coherencia. Hay grupos que prefieren sacrificar la coherencia a sus intereses partidistas", señaló ayer Baldomero Oliver, portavoz del equipo de Gobierno. "Tendríamos que realizar una tarea pedagógica que demostrar que nos tomamos en serio las instituciones y no para lleva a cabo actuaciones que no tienen nada que ver con el interés público", concluyó Oliver en la víspera del pleno de reprobación.