El PP advierte que el Metro tendrá más retrasos porque "hay licitaciones pendientes"

La parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García afirmó ayer que "la Junta miente reiteradamente sobre la puesta en funcionamiento del Metro" y ha denunciado que algunas licitaciones relativas al Metropolitano están "pendientes". En este sentido, García citó la licitación correspondiente a "la fabricación y suministro de tarjetas sin contacto para los títulos de viaje de la línea 1 del Metropolitano de Granada, cuyo plazo límite para la presentación de ofertas termina el diez de julio".

La diputada autonómica declaró que "una vez que ha quedado en evidencia que el Gobierno andaluz miente también a los granadinos con este tema, se han dedicado a hacer publicidad sobre supuestos avances". Es una "táctica", a juicio de la parlamentaria, para "ocultar que, por su ineficacia, tienen que trabajar con prisas y resolviendo errores de manera improvisada". Así, ha exigió al consejero de Fomento, Felipe López, "menos propaganda engañosa y que trabajen para inaugurarlo ya y con garantías".

La parlamentaria exige a Fomento que trabaje para inaugurar el Metro "con garantías"

"Lamentablemente todo apunta a que nuestros presagios sobre las demoras se cumplirán, ¿funcionará en julio si todavía hay procesos de licitación pendientes?", se pregunta la dirigente 'popular'. Ana Vanessa García calificó como "un cúmulo de despropósitos" el hecho de que el consejero haya estado "desde el primer día engañándonos" y como ejemplo citó el hecho de que anunciase "iba a estar en diciembre, luego en marzo, luego en mayo y luego dijo que mejor no aventuraría más fechas".

"Todos sabíamos que no podría estar en marzo porque no estaba formado aún al personal, con el que no han contado hasta hace poco", explicó la parlamentaria que subrayó que, aun así, "se empeñaron en seguir mintiendo para buscar un titular".

"El personal se estaba contratando en enero y tenían por delante cuatro meses de formación, era por tanto imposible", apostilló García, para quien lo mismo sucedió con la fecha anunciada para mayo, pues "dos semanas antes se estaban licitando todavía en el perfil del contratante de la Junta -que no adjudicando- contratos complementarios para explotación del Metro como el de la seguridad".