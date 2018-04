El PP arremete contra el SAS por "maltratar" la sanidad andaluza

Tras las críticas de Izquierda Unida y Comisiones Obreras de esta semana al sistema sanitario granadino, ayer fue el PP quien arremetió contra la precariedad salarial de los profesionales aludiendo que el PSOE ha "maltratado" la sanidad de la ciudad. Fue tras una reunión con representantes del Colegio de Médicos, el de Enfermería, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería y el Satse a la que asistieron Sebastián Pérez, presidente del PP de Granada y candidato a la alcaldía y Ana Mestre, parlamentaria andaluza.

Así, el dirigente popular lamentó que, "además de tirar millones y millones de euros del erario público", el PSOE haya venido a "destruirla" con actuaciones que han provocado "el malestar de pacientes y profesionales". Por otro lado, Pérez criticó que mientras los profesionales no cuentan con el mismo sueldo que los del resto de comunidades y "dimiten los profesionales de urgencias del PTS y Traumatología", el PSOE "haga publicidad institucional". "Me quedo con lo que dicen los profesionales, que no hay médicos, enfermeros, que hay precariedad", insistía Sebastián Pérez, que avanzó que, como candidato a la alcaldía, va a "realizar propuestas muy concretas" para "articular un modelo que genere riqueza, empleo, transparencia y serenidad en los aspectos más importantes, como lo es la salud".

Respecto a esto último, Ana Mestre incidió en que en el Hospital Virgen de las Nieves "se corre el riesgo, si no se dota de la plantilla prometida", de que "sólo habrá un enfermero y un auxiliar para treinta pacientes en el turno de noche".